2 de novembro de 2024

O bilionário está fazendo sorteios milionários diários para americanos que se registrem para votar em estados-pêndulo. (Foto: Reprodução)

Angelo Foglietta, juiz da Pensilvânia, decidiu manter os sorteios de 1 milhão de dólares aos eleitores dos Estados Unidos de Elon Musk. O processo movido por um promotor público da Filadélfia contra Musk, pedindo à Justiça para bloquear as doações de US$ 1 milhão que ele vem fazendo para eleitores, foi suspenso na quinta-feira (31).

O juiz estadual da Pensilvânia Angelo Foglietta decidiu não dar prosseguimento à ação e não bloquear as doações feitas através do PAC América enquanto um tribunal federal considera se deve ou não aceitar o caso, como solicitado pelo bilionário.

Em documento enviado à Justiça, Musk diz que a interferência do promotor no discurso político e a alegação de que ele está “de alguma forma interferindo ilegalmente em uma eleição federal” levantaram questões significativas de lei federal e deveriam ser julgadas em um tribunal federal.

Elon Musk foi intimado a comparecer à audiência de quinta, mas não esteve presente.

O bilionário está fazendo sorteios milionários diários para americanos que se registrem para votar em estados-pêndulo – onde a disputa está muito equilibrada e ainda há muitos indecisos.

Na ação, Lawrence Krasner, que é o principal promotor da maior cidade da Pensilvânia, alega que os sorteios do PAC de Musk violam as leis estaduais de proteção ao consumidor e são uma “loteria ilegal” que induz os moradores da Pensilvânia a compartilhar dados pessoais.

“O PAC da América e Musk elaboraram seu esquema de loteria ilegal para influenciar os eleitores nas eleições. Se não for proibido, o esquema de loteria prejudicará irreparavelmente os moradores da Filadélfia — e outros moradores da Pensilvânia — e manchará o direito do público a uma eleição livre e justa”, diz um dos argumentos da ação.

De acordo com a agência de notícias Reuters, o promotor pediu à Justiça que providenciasse segurança adicional para ele durante a audiência desta quinta. Ele afirma que vem sendo vítima de uma “avalanche” de postagens inflamatórias, incluindo ataques antissemitas contra ele e a divulgação de seu endereço residencial.

Um porta-voz do America PAC de Musk, que apoia o ex-presidente republicano Donald Trump, enviou um link para a última postagem do grupo no X, que foi publicada após a notícia do processo, com a identificação de mais um ganhador da quantia milionária, um cidadão de Michigan.

Os PACs são comitês de ação política — entidades legais previstas na legislação americana que servem para indivíduos doarem dinheiro ou apoiarem seus candidatos. As informações são do portal de notícias G1.

Juiz decide manter sorteios milionários de Elon Musk a eleitores dos Estados Unidos

2024-11-02