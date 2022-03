Rio Grande do Sul Detran gaúcho revisa retroativamente processos de suspensão por pontos após mudança na lei

Por Redação O Sul | 14 de março de 2022

De acordo com o órgão, quase 80% dos processos analisados não estavam aptos para prosseguimento. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini De acordo com o órgão, quase 80% dos processos analisados não estavam aptos para prosseguimento. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Em cumprimento à Resolução 844/2021 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que determina a aplicação retroativa dos novos limites de pontos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o DetranRS passou a realizar a revisão administrativa dos processos de suspensão, sem a necessidade de judicialização da demanda.

De acordo com levantamento da Procergs, em abril de 2021, 9.114 processos por pontos estariam pendentes de impedimento, ou seja, encontravam-se ativos nas fases de defesa e de recursos (Jari/Cetran). Desse número total, 6.366 não atingiram os limites de pontos previstos no inciso I do artigo 3º da referida resolução, e apenas 2.748 processos estariam aptos para prosseguimento.

“A partir daí, em apenas dois meses a direção do DetranRS autorizou a baixa de 5.121 processos de suspensão por pontos que estavam ativos, sendo 2.534 de condutores que exercem atividade remunerada (EAR)”, informou o órgão. A análise total foi de 6.628 processos de suspensão do direito de dirigir por pontos, concluindo-se que 77,26% dos processos analisados não estavam aptos para prosseguimento.

Falhas

De acordo com o Detran gaúcho “a análise é feita de forma manual e podem ocorrer falhas, principalmente após a reativação de processos que estavam com suspensão judicial, de forma que atualmente quase 6 mil processos de suspensão do direito de dirigir por pontos foram baixados administrativamente em razão da aplicação retroativa da lei”.

