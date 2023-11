Rio Grande do Sul DetranRS emite a segunda via gratuita da carteira de motorista para os atingidos pelas enchentes no Alto Uruguai

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2023

A segunda via pode ser solicitada em um posto de atendimento montado na prefeitura de Barra do Rio Azul Foto: Divulgação A segunda via pode ser solicitada em um posto de atendimento montado na prefeitura de Barra do Rio Azul. (Foto:Divulgação) Foto: Divulgação

O DetranRS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul) está emitindo a segunda via gratuita da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para os motoristas que perderam o documento em razão das enchentes em Barra do Rio Azul, na região do Alto Uruguai.

O serviço pode ser solicitado em um posto de atendimento montado na prefeitura às terças e sextas-feiras, das 13h às 17h. Para ter direito à gratuidade, é preciso que o condutor tenha feito a habilitação ou renovação em Barra do Rio Azul. O município declarou situação de emergência em decorrência das chuvas dos últimos dias.

Segundo o governo do Estado, a gratuidade da CNH busca providenciar documentação para as famílias que perderam seus bens e pertences nas enchentes, da mesma forma que foi realizado na região do Vale do Taquari nos meses de setembro e outubro. Naquela ocasião, foram emitidos 174 documentos ao longo de 45 dias.

“Dentro das nossas competências, estamos atentos às necessidades e vamos atuar, junto ao governo do Estado e aos nossos credenciados, para atender às pessoas e ajudar na reconstrução das cidades atingidas pelos eventos climáticos extremos”, ressaltou o diretor-geral do DetranRS, Mauro Caobelli.

Carteira Digital de Trânsito

Aqueles que não perderam o celular e estão com conexão à internet podem acessar a CNH também pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O documento digital tem a mesma validade jurídica do físico e é baixado gratuitamente.

