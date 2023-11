Mundo Lula comemora resgate de brasileiros da Faixa de Gaza pela fronteira com o Egito

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2023

Grupo atravessou a fronteira para o Egito; chegada ao Brasil é prevista para esta segunda-feira. Na foto, o presidente Lula Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou neste domingo (12) a chegada ao Egito do grupo de brasileiros que estava na Faixa de Gaza e desejava atravessar a fronteira há cerca de um mês. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, 32 pessoas chegaram a Rafah e estão se deslocando ao Cairo, de onde seguirão viagem para o Brasil.

A saída do grupo de Gaza ocorreu após cerca de um mês de espera e na sequência de duas tentativas frustradas, na sexta-feira (10) e no sábado (11). Os brasileiros decidiram deixar a região em função da deterioração das condições provocada pela guerra entre Israel e o Hamas.

Agora, a expectativa é que eles cheguem ao Cairo por volta das 20h, no horário local (15h em Brasília). De acordo com a FAB (Força Aérea Brasileira), a previsão de decolagem é nesta segunda-feira (13), às 11h50, no horário local (6h50 em Brasília).

Estão previstas paradas em Roma, Las Palmas (Espanha) e na Base Aérea do Recife, com expectativa de chegada às 23h30, horário de Brasília. Ao todo, 34 pessoas, sendo 24 brasileiros, sete palestinos com residência no país e três parentes, aguardavam a repatriação. Duas pessoas, porém, desistiram e decidiram permanecer em Gaza.

“Os brasileiros passaram pelo controle migratório palestino de Gaza e acabam de passar pelo do Egito. Duas pessoas do grupo que constavam da lista original, de 34 nomes, desistiram da repatriação e decidiram permanecer em Gaza”, escreveu o Itamaraty. As duas pessoas que ficaram na região por “motivos pessoais” são mãe e filha. “A travessia coroa um mês de intensos esforços diplomáticos do presidente Lula e sua equipe de governo para que a evacuação dos brasileiros e familiares de Gaza pudesse ser concretizada hoje”, completou o ministério.

Desde o início da guerra, Lula conversou por telefone com autoridades de Israel, Egito e Palestina na tentativa de viabilizar a saída dos brasileiros — a demora chegou a gerar incômodo em setores do governo. Na quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou pela quarta vez com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen.

Após a chegada ao Brasil, a previsão é que o grupo passe duas noites em Brasília, em alojamentos cedidos pela FAB. O governo também cederá um espaço no interior de São Paulo para aqueles que não tiverem familiares ou amigos que possam recebê-los.

