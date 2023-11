Mundo Agora no Egito, quase metade dos brasileiros que estavam em Gaza vai para cidade do interior de São Paulo

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2023

Com duas desistências, grupo de 32 pessoas será levado de ônibus até aeroporto no país africano para voltar em avião oficial ao Brasil Foto: Reprodução Com duas desistências, grupo de 32 pessoas será levado de ônibus até aeroporto no país africano para voltar em avião oficial ao Brasil. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Quase metade dos brasileiros que conseguiram cruzar a fronteira de Gaza com o Egito neste domingo (12) vai para uma cidade do interior de São Paulo, ainda não divulgada, dois dias após desembarcarem em Brasília (DF).

A aeronave da Presidência da República aguarda em um aeroporto egípcio os sobreviventes da guerra, iniciada por um ataque terrorista do Hamas ao sul de Israel, e vai partir da capital Cairo.

O embaixador brasileiro na Palestina, Alessandro Candeas, disse que agora a “bola [está] com a equipe do Cairo”, em referência aos diplomatas brasileiros que vão cuidar do translado para o Brasil. No grupo de 32 pessoas, há 22 nascidos no Brasil, sete palestinos portadores de RNM (Registro Nacional Migratório) e três palestinos que são parentes. São 17 crianças, nove adultos mulheres e seis adultos homens.

O governo federal preparou uma operação para receber os brasileiros quando chegarem ao País, com dois dias obrigatórios na capital federal. Mesmo quem conta com familiares no Brasil terá à disposição hospedagem, confecção de documentos, fornecimento de alimentos, apoio psicológico, cuidados médicos e imunização.

“Alguns brasileiros já têm destino certo porque têm familiares aqui, então serão deslocados para esses locais. Uma parcela significativa, quase a metade do grupo, não tem onde ficar, mas o governo federal já disponibilizou, através do Ministério do Desenvolvimento Social, um local onde essas pessoas ficarão acolhidas. Vai ser no interior de São Paulo”, afirmou o secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Augusto de Arruda Botelho.

O governo deverá atender o grupo, com os serviços, por prazo indeterminado. “Estamos preparados para o tempo que for necessário, para que essas pessoas possam se integrar ao nosso país. Não há prazo-limite fixado. Estamos prontos para recebê-los da melhor forma. Eles ficarão em um local com longa experiência de acolhimento de refugiados da forma mais completa, mais digna, sem prazo”, concluiu.

Os brasileiros retirados neste domingo de Gaza fazem parte de um grupo de 3.820 pessoas, de várias nacionalidades, que obtiveram autorização do Egito para entrar no território e sair da zona de guerra. O governo egípcio autoriza, em média, a entrada de 500 pessoas por dia depois de uma minuciosa análise dos nomes — há o temor de terroristas do Hamas aproveitarem a ocasião para cruzar a fronteira misturados aos civis.

