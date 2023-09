Rio Grande do Sul DetranRS inicia emissão da segunda via gratuita da CNH a moradores de Muçum e Roca Sales

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O DetranRS montou postos de atendimento nas duas localidades. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O DetranRS montou postos de atendimento nas duas localidades. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Moradores das cidades de Muçum e Roca Sales, as mais atingidas pelas enchentes registradas nas últimas semanas no Rio Grande do Sul, podem pedir a segunda via gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem precisar se deslocar até um Centro de Formação de Condutores dos municípios vizinhos. O DetranRS montou postos de atendimento nas duas localidades. O atendimento funciona no Centro de Registro de Veículos Automotores de Roca Sales (General Daltro Filho, 2111) e na Prefeitura de Muçum (Borges de Medeiros, 50).

Desde a semana passada, o DetranRS está emitindo gratuitamente a CNH para moradores de cinco municípios do Vale do Taquari. Além de Muçum e Roca Sales, Lajeado, Encantado e Arroio do Meio também têm direito ao serviço. Nesses municípios, a solicitação deve ser feita nos Centros de Formação de Condutores (CFC).

O DetranRS alerta que, nesta fase do atendimento, para ter direito à gratuidade, é preciso que o condutor tenha feito a habilitação ou a renovação no município. A autarquia pretende estender o serviço para os outros municípios incluídos no decreto que declarou estado de calamidade pública em decorrência das chuvas intensas.

Além da segunda via gratuita da CNH, o DetranRS também está fazendo o recolhimento gratuito dos veículos danificados em Muçum. A autarquia mobilizou os guinchos de depósitos credenciados para ajudar a desobstruir as vias públicas e facilitar a reconstrução.

Horários e locais de atendimento

Muçum – Prefeitura de Muçum (Borges de Medeiros, 50)

Terça-feira: 13h30 às 17h

Quarta-feira: 8h30 às 11h30

Quinta-feira: 13h30 às 17h

Sexta-feira: 8h30 às 11h30

Roca Sales – (General Daltro Filho, 2111)

Terça-feira: 8h30 às 11h30

Quarta-feira: 13h30 às 17h

Quinta-feira: 8h30 às 11h30 e 14h às 19h

Sexta-feira: 8h30 às 11h30 e 13h30 às 17h

Sábado: 9h às 14h

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/detranrs-inicia-emissao-da-segunda-via-gratuita-da-cnh-a-moradores-de-mucum-e-roca-sales/

DetranRS inicia emissão da segunda via gratuita da CNH a moradores de Muçum e Roca Sales

2023-09-18