Rio Grande do Sul Balanço da Defesa Civil contabiliza mais uma pessoa desaparecida no Rio Grande do Sul em decorrência das enchentes

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

Já o número de desabrigados caiu de 1.088 para 753. Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini Já o número de desabrigados caiu de 1.088 para 753. (Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini) Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini

As chuvas intensas que causaram enchentes e deixaram estragos em dezenas de cidades gaúchas provocaram 48 mortes no Rio Grande do Sul até o momento. Confira o balanço da Defesa Civil divulgado na noite desta segunda-feira (18), aumentou em mais uma pessoa desaparecida no município de Santa Tereza, elevando o total para dez.

Trata-se de uma moradora do município de Guaporé, de 45 anos, cujo companheiro já foi localizado sem vida dois dias depois da ocorrência do ciclone. Ela estaria com ele na noite do evento climático e não retornou para casa, conforme os seus familiares, que acabaram por notificar o desaparecimento.

Observa-se, ainda a redução no número de desabrigados no momento, que caiu de 1.088 para 753. Desabrigados são pessoas que precisaram sair de suas casas e buscar abrigos públicos.

Óbitos: 48

Bom Retiro do Sul: 1

Colinas: 2

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 12

Santa Tereza: 1

Desaparecidos: 10

De acordo com a lista divulgada pela Polícia Civil.

Arroio do Meio: 1

Encantado: 1

Lajeado: 2

Muçum: 4

Roca Sales: 1

Santa Tereza: 1

Pessoas resgatadas: 3.130

Municípios afetados: 105

Desabrigados registrados: 4.904

Conforme registros efetuados pelos municípios no sistema S2iD.

Desabrigados no momento: 753

Segundo monitoramento da Secretaria de Assistência Social.

Desalojados: 20.988

Afetados: 359.893

Feridos: 943

2023-09-18