Rio Grande do Sul Viagens de ônibus no Rio Grande do Sul ainda sofrem alterações devido a bloqueios em rodovias

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ainda podem ocorrer novas modificações nas linhas de transporte intermunicipal. Foto: Veppo/Divulgação Ainda podem ocorrer novas modificações nas linhas de transporte intermunicipal. (Foto: Veppo/Divulgação) Foto: Veppo/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informou que algumas linhas de transporte intermunicipal de passageiros estão suspensas ou apresentam alterações de horários ou itinerários no Rio Grande do Sul. Conforme o Daer, as mudanças foram necessárias em razão das adversidades no tráfego das rodovias provocadas pelas chuvas no Estado.

O Daer esclarece que podem ocorrer novas modificações nas linhas de transporte intermunicipal conforme as mudanças no tráfego

Situação das linhas

Amaral Ferrador – Encruzilhada do Sul e Encruzilhada do Sul – Amaral Ferrador

Todos os horários estão operando. Podem ocorrer atrasos em razão das condições da estrada.

Amaral Ferrador – Porto Alegre e Porto Alegre – Amaral Ferrador (via Cristal)

Todos os horários estão suspensos.

Camaquã – Amaral Ferrador e Amaral Ferrador – Camaquã

Todos os horários estão suspensos.

Encruzilhada do Sul – Camaquã e Camaquã – Encruzilhada do Sul

Todos os horários estão operando, mas podem ocorrer atrasos.

Guaporé – Soledade

Todos os horários estão suspensos. A ponte sobre o rio Guaporé foi levada pela enchente.

Pelotas – Canguçu

Todos os horários estão suspensos devido ao bloqueio na ponte do Taquara.

Porto Alegre – Amaral Ferrador (via Pântano Grande – Encruzilhada do Sul)

Todos os horários estão mantidos. Podem ocorrer atrasos em razão das condições da estrada.

Porto Alegre – Santana do Livramento

Viagem mantida, porém com itinerário alterado. O trajeto está sendo realizado por Bagé, pois a rodovia BRS-290 está bloqueada na ponte do Arroio Bossoroca.

Rêstinga Seca – Formigueiro e Formigueiro – Restinga Seca

Todos os horários estão suspensos devido a interdição da ponte sobre o Rio Vacacaí.

Santa Maria – São Sepé

Todos os horários estão operando.

São Sepé – Santa Maria

Todos os horários estão operando.

Uruguaiana – Rio Grande (via Caçapava do Sul)

Todos os horários estão operando. No entanto, o percurso conta com um atraso aproximado de 2h, uma vez que ocorre um desvio por Santa Maria devido a uma interrupção na ponte do Arroio Bossoroca.

Venâncio Aires – Estrela

As viagens ocorrem apenas até Lajeado devido a uma obra na ponte localizada em Estrela.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/viagens-de-onibus-no-rio-grande-do-sul-ainda-sofrem-alteracoes-devido-a-bloqueios-em-rodovias/

Viagens de ônibus no Rio Grande do Sul ainda sofrem alterações devido a bloqueios em rodovias

2023-09-18