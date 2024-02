Geral Devemos retomar o potencial da parceria com a África, diz Lula ao embarcar ao continente

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

Na foto ao lado do vice Geraldo Alckmin, o presidente Lula embarcou no início da tarde dessa terça-feira. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil deve retomar o potencial da parceria com o continente africano. O petista embarcou na tarde dessa terça-feira (13) rumo à África, onde cumprirá agendas durante a semana.

“Embarco para o Egito nesta terça-feira de carnaval. Na sequência, visito a Etiópia para a reunião da União Africana. Sempre trabalhando junto com o dr. Geraldo. O Brasil tem fortes relações históricas e culturais com o continente africano e devemos retomar o potencial dessa parceria”, afirmou o presidente, em publicação no X, antigo Twitter.

Lula embarcou da Base Aérea de Brasília por volta das 14h desta terça-feira. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que assumirá o exercício da presidência com Lula fora do País, acompanhou a partida. Nas redes sociais, Alckmin postou uma foto em que aparece de mãos dadas com Lula em frente ao avião da Presidência da República.

De acordo com agenda oficial da Presidência, Lula deve chegar à Ilha do Sal, Cabo Verde, onde fará a escala rumo ao Cairo, no Egito, às 19h40 pelo horário de Brasília – 21h40 pelo horário local. Após cerca de duas horas, às 23h10 pelo horário local, Lula embarcará rumo ao Egito.

O presidente brasileiro terá compromissos no Egito nesta quarta-feira, 14, e na quinta, 15. Depois, o petista viajará para Adis Abeba, capital da Etiópia, onde participará como convidado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana.

Esta será a segunda viagem de Lula ao continente africano durante o terceiro mandato. Em agosto de 2023, o petista visitou países como África do Sul, onde participou de uma cúpula do Brics, e Angola.

Parceiro comercial

O Egito é atualmente o segundo maior parceiro comercial do Brasil na África: em 2023, o comércio bilateral entre os dois países chegou a US$ 2,8 bilhões (sendo US$ 489 milhões em produtos egípcios importados pelo Brasil e US$ 1,83 bilhão em produtos brasileiros exportados), atrás apenas da Argélia, com US$ 4,2 bilhões. O país africano também se tornou integrante do BRICS em 2024 e participará do G20 a convite do governo brasileiro, que preside o bloco até dezembro.

O comércio entre as nações tende a aumentar nos próximos anos, após a abertura do mercado egípcio para diversos produtos brasileiros em 2023, como peixes e derivados, carne de aves, algodão, bananas e gelatina e colágeno. A expectativa é de que o governo egípcio aprove em breve novos abatedouros e frigoríficos no Brasil para exportação de carne bovina. Também será discutida a abertura de uma rota aérea entre os dois países, ligando São Paulo ao Cairo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do Palácio do Planalto.

