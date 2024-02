Geral Piloto de 53 anos morre após paramotor cair em praia de Santa Catarina

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

Testemunhas relataram ao Corpo de Bombeiros que o homem sofreu uma queda de aproximadamente 20 metros de altura. (Foto: Reprodução)

Um homem de 53 anos morreu após o paramotor que conduzia cair no solo da Praia da Janaína, em Balneário Gaivota, no Litoral Sul de Santa Catarina. As circunstâncias da queda não foram detalhadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, responsável pelo atendimento.

De acordo com o Hospital Regional de Araranguá, para onde a vítima foi levada de helicóptero, Joel Fernandes Cidade, como foi identificado, chegou à unidade em parada cardiorrespiratória e morreu às 12h20min de sábado (10), horas depois do acidente.

Testemunhas relataram ao Corpo de Bombeiros que o homem sofreu uma queda de aproximadamente 20 metros de altura. Ele estava em parada cardiorrespiratória quando a equipe chegou, e apresentava politraumatismo, traumatismo craniano e sangramento no ouvido.

O primeiro atendimento de reanimação tinha sido feito por guarda-vidas em serviço na praia, com o auxílio de um policial civil que também estava no local.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o paramotor é composto por um paraquedas tipo parapente e um conjunto com motor, hélice e tanque de combustível que fica acoplado às costas do piloto.

Ultraleve

Em outro caso, morreu o piloto da aeronave ultraleve que caiu no mar da praia de Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã do último 4. Identificado como Mikael Minatti, o empresário foi retirado da água em estado estável, mas passou mal em casa e foi levado a uma unidade de saúde. A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, amigos e familiares nas redes sociais. Além do homem, uma mulher que não teve a identidade divulgada estava na aeronave.

Minatti e a mulher teriam se recusado a receber atendimento após a queda da aeronave, segundo os bombeiros. No entanto, por volta de 13h, uma equipe foi acionada até a casa onde ele estava.

No local, o empresário foi encontrado em parada cardiorrespiratória, sendo encaminhado ao Hospital Santo Antônio, em Blumenau, no Vale do Itajaí.

Um vídeo publicado nas redes sociais, e com a veracidade confirmada pelo Corpo de Bombeiros, mostra o momento em que a aeronave é retirada do mar.

A queda aconteceu por volta das 10h, na Meia Praia, quando a orla era ocupada por diversos banhistas. Aos bombeiros que atenderam a ocorrência, o piloto disse que o ultraleve havia parado de funcionar e que, por isso, precisou fazer um pouso forçado.

A Marinha do Brasil e a Aeronáutica foram acionadas pelos bombeiros para avaliarem a situação. As informações são do portal de notícias G1.

