Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

Durante todo o dia, equipes realizaram a remoção dos quiosques a beira-mar. (Foto: Prefeitura de Torres)

A forte ressaca provocada por um ciclone extratropical na costa gaúcha resultou em ondas de até quatro metros em Torres. A faixa de areia foi tomada pelo mar, provocando estragos para os comerciantes da beira-mar e transtornos para os turistas. Na sexta-feira, 5 de fevereiro, equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal e demais Secretarias Municipais, realizaram diversas ações para minimizar os impactos provocados pela forte ressaca que atingiu todo o litoral gaúcho e catarinense.

Foram interditados aos turistas, os acessos aos Molhes e Morro das Furnas. Durante todo o dia, equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Meio Ambiente e Urbanismo e do Trabalho, Indústria e do Comércio realizaram a remoção dos quiosques a beira-mar. De acordo com o secretário Alexandre Porcatt, da SMTIC, ao todo foram seis quiosques de bebidas e alimentos que tiveram suas estruturas danificadas. A posição dos quiosques nesta temporada foi definida em comum acordo com a Associação, e ficaram mais recuadas que a temporada passada. Ao todo foram utilizadas três máquinas e mais de 15 servidores nesta operação. A ação foi conduzida pela SMOSP e SMTIC.

Entre esta sexta-feira e até 12h deste sábado (6) de acordo com o INMET Instituto Nacional de Meteorologia) as condições meteorológicas permanecem favoráveis à ocorrência de rajadas de vento com velocidade entre 60km/h e 80km/h, em função da passagem de um ciclone extratropical, na faixa leste dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, resultando em mar agitado nos próximos dias.

A recomendação é evitar banho de mar pelos próximos dias e de fazer caminhadas em locais de risco, escadarias dos morros, lugares onde as ondas estão se chocando com grande violência contra as pedras. A recomendação do Corpo de Bombeiros de Torres, por meio do Sgt França, A beira-mar de Torres continuará sendo monitorada pela Defesa Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e demais Secretarias Municipais.

