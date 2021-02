Porto Alegre A reunião do comitê Covid-19 avalia as ações de combate à pandemia

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

O trabalho foi coordenado pelo secretário extraordinário de Enfrentamento da Covid-19, Renato Ramalho. (Foto: Mauro Nascimento/Palácio Piratini)

Vacina e fiscalização dos protocolos sanitários de funcionamento foram os temas centrais da reunião semanal do Conselho Multissetorial para o Enfrentamento à Covid-19 (Comue-Covid). Os integrantes, que representam diversos setores da sociedade, conversaram por videoconferência, na tarde desta sexta (5). O trabalho foi coordenado pelo secretário extraordinário de Enfrentamento da Covid-19, Renato Ramalho.

O prefeito em exercício Ricardo Gomes abriu a reunião e destacou a importância da participação das entidades na tomada de decisões. “Agradecemos o contínuo interesse no Comue-Covid, grupo que tem sido fundamental para fazermos os ajustes nas normativas municipais e principalmente para troca de informações”, disse Gomes.

Para o secretário de Enfrentamento da Covid, a colaboração dos porto-alegrenses no cumprimento às regras de higienização, distanciamento interpessoal, uso máscaras e combate a aglomerações é essencial para manter a economia ativa. “Nosso objetivo é harmonizar saúde com a preservação das atividades econômicas, do emprego e da renda”, afirma. Ramalho também ressalta a importância da fiscalização, que tem feito um trabalho preventivo, visitando e orientando os empresários e comerciantes sobre os protocolos. A atenção nos próximos dias será evitar problemas e aglomerações durante o carnaval.

A videoconferência contou ainda com a participação do sócio-diretor da Opinião Produtora, Rodrigo Machado, que apresentou o plano de reabertura elaborado para o Auditório Vianna. De acordo com o empresário, a adesão do município ao Sistema de Distanciamento Controlado do Governo do Estado, no início de ano, foi fundamental para dar mais segurança jurídica ao setor de eventos.

Vacina – O secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta, ressalta que na sexta-feira (5) o “vacinômetro” da prefeitura já havia registrado a aplicação de 52.939 doses, que representa 52% do público-alvo desta fase. “Estamos trabalhando muito dentro dos hospitais e seguiremos no sábado com um mutirão para aplicar a vacina nos profissionais da saúde”, diz.

Segundo o diretor de Vigilância em Saúde do Município, Fernando Ritter, a prefeitura já imunizou quase a totalidade do público das instituições de longa permanência. “Nosso objetivo é vacinar o máximo possível. Para nós, dose boa é dose aplicada”, observa. Segundo dados da Atenção Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde, nesta tarde 43,4% do total de pacientes adultos em UTI (público e privado) são de Covid-19.

