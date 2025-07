Porto Alegre Animais ameaçados de extinção são apreendidos em restaurante de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2025

Dentre os espécimes encontradas estão 70 anfíbios originários do México e mantidos em aquário. (Foto: Divulgação/Sema)

Uma operaação conjunta entre a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (Dema), da Polícia Civil, resultou na apreensão de mais de 70 anfíbios ameaçados de extinção. Os animais eram mantidos em um aquário, para fins decorativos, em um restaurante na Zona Sul de Porto Alegre.

A ofensiva resultou de denúncia de manutenção e possível comércio ilegal de espécies exóticas (que não pertencem à fauna do País) no estabelecimento. Foram encontrados 74 axolotes (Ambystoma mexicanum) mantidos em quatro aquários e que estariam sendo reproduzidos no local. O proprietário do restaurante negou que animais sejam vendidos na empresa.

Originário do México, o axolote é um anfíbio classificado como criticamente ameaçado de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e incluído na Convenção Cites (Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção).

Outras apreensões

Além dos axolotes, foram encontradas duas cabeças do peixe surubim. A apreensão, nesse caso, se deveu ao fato de ser proibida a manutenção ou depósito de partes de animais silvestres ou exóticos, conforme determina a legislação estadual do Rio Grande do Sul. Os animais foram recolhidos e estão sob cuidados técnicos até a definição do destino adequado.

Irregularidades envolvendo questão de fauna não foram, porém, as únicas durante a fiscalização. Os agentes também acabaram encontrando mais de 1 quilo de maconha e armas-de-fogo. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil.

(Marcello Campos)

2025-07-09