Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

A festa que iria acontecer na casa da cantora, que fica em um condomínio de luxo na Barra, zona oeste do Rio de Janeiro, já estava toda organizada Foto: Reprodução/Instagram/Anitta

Anitta não terá mais sua famosa e badalada festa de aniversário. A poderosa, que no próximo dia 30 de março completará 27 anos de idade, cancelou a atração por conta do surto de coronavírus, segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

A festa que iria acontecer na casa da cantora, que fica em um condomínio de luxo na Barra, zona oeste do Rio de Janeiro, já estava toda organizada. Vegana assumida, Anitta tinha contratado um bufê totalmente vegano, os figurinos seriam inspirados no desenho “Os Jetsons”, entre outros detalhes já estavam prontos para a comemoração.

Antes da pandemia se alastrar no Brasil, Anitta usou suas redes sociais para soltar uma indireta dizendo que não adianta ninguém tentar se aproximar dela por conta da festa. “Não vem se convidar! Aguarda aí. Se for convidado, bem. Para com isso, gente! Todo ano é a mesma coisa!”, reclamou ela, falando para as pessoas que queriam ir a qualquer custo em seu aniversário.

