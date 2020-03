Magazine Drake faz isolamento voluntário após ter contato com Kevin Durant, diagnosticado com o coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

O rapper Drake, 33, decidiu se isolar em sua mansão em Toronto, no Canadá, após ter contato com o jogador da NBA Kevin Durant, que foi diagnosticado como o novo coronavírus. Segundo informações do site Page Six, os dois curtiram a noite de Los Angeles há alguns dias.

Kevin Durant está se recuperando de uma contusão, mas, mesmo assim, viajou com o Brooklyn Nets para Califórnia, nos Estados Unidos, no início do mês para o confronto do time com o Los Angeles Lakers. Ele teria se encontrado com o rapper Drake nessa ocasião.

Não há informações se Drake apresentou qualquer sintoma da doença, mas ele estaria isolado em sua mansão no Canadá. O primeiro-ministro do país, Justin Trudeau, fechou as fronteias nesta semana por causa do avanço da doença. A primeira-dama, Sophie, é uma das diagnosticadas com o vírus.

Além de Kevin Durant, outros três jogadores dos Nets também foram diagnosticados com o Covid-19. Os nomes deles não foram revelados no comunicado divulgado pelo time. Durant confirmou ele mesmo à imprensa que estava entre os infectados. “Cuidem-se e fiquem em quarentena. Vamos passar por isso”, disse ele.

