Celebridades Vera Fischer sobre o coronavírus: “Agir com consciência nos coloca em um lugar mais seguro”

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

A atriz veterana abordou a questão de dispensar os funcionários e tentar se preservar o quanto puder em casa Foto: Divulgação A atriz veterana abordou a questão de dispensar os funcionários e tentar se preservar o quanto puder em casa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Na tarde desta quarta-feira (18), Vera Fischer, de 68 anos, usou o seu perfil no Instagram para falar sobre a conscientização do coronavírus.

A atriz veterana abordou a questão de dispensar os funcionários e tentar se preservar o quanto puder em casa para que essa crise do vírus não se alastre ainda mais e passe logo.

“Codvid19. Agir com consciência, nos coloca, à todos, num lugar mais seguro. Dei folga aos meus funcionários [minha assessora, meu motorista, minha empregada e minha faxineira], até as coisas melhorarem, e, pudermos transitar livremente pelas ruas. É o que eu posso fazer, no momento. Façam isso também. Obrigada”, escreveu ela na legenda da foto.

