Brasil Devido ao coronavírus, centrais sindicais celebrarão o Dia do Trabalhador pela internet

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

As centrais vão transmitir uma programação com apresentações de artistas, intercaladas com discursos de líderes sindicais Foto: Divulgação As centrais vão transmitir uma programação com apresentações de artistas, intercaladas com discursos de líderes sindicais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A pandemia de coronavírus afetará as comemorações do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio. As centrais sindicais decidiram que as manifestações no Brasil serão mantidas, incluindo os tradicionais shows, mas tudo será a distância, transmitido pela internet.

Os sindicatos vão adotar o formato de live, que tem se tornado comum nas últimas semanas. A exemplo do que fazem artistas, as centrais vão transmitir, a partir das 10h do dia 1º, uma programação com apresentações de artistas, intercaladas com discursos de líderes sindicais, na chamada “Live do Trabalhador”.

Em nota, o sindicatos disseram que respeitam a determinação de isolamento social, indispensável para conter o avanço do coronavírus. As entidades elegeram o tema saúde como um dos que serão abordados neste ano. O mote das manifestações de 2020 é “Saúde, Emprego, Renda: Um Novo Mundo é Possível Com Solidariedade”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil