Polícia Dono de posto de combustíveis é preso por furto de energia em Canoas

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

O posto localiza-se na avenida Boqueirão Foto: Polícia Civil/Divulgação O posto localiza-se na avenida Boqueirão. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (22), o proprietário de um posto de combustíveis localizado na avenida Boqueirão, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, por furto de energia.

No estabelecimento, foi encontrada uma ligação clandestina diretamente na rede de energia da RGE. A ação policial contou com a participação de técnicos da empresa.

O delegado Luciano Dias Peringer destacou que o furto de energia gera prejuízos para toda a população e instabilidade na rede energética, além de promover concorrência desleal.

“Aquele que mantém comércio regularmente não consegue competir de forma igualitária com aquele que se vê livre do custo de energia intrínseco à atividade econômica”, afirmou. O nome do posto de combustíveis não foi divulgado.

