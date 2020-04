Rio Grande do Sul Comunidades carentes gaúchas recebem doação de kits de higiene

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

Ação da Braskem vai beneficiar cerca de 30 mil pessoas no Estado Foto: Divulgação Ação da Braskem vai beneficiar cerca de 30 mil pessoas no Estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Comunidades carentes de Triunfo, Montenegro, Nova Santa Rita e Rio Grande começaram a receber 8,5 mil kits com água sanitária, detergente e barras de sabão de coco e de glicerina doados pela Braskem.

A ação vai beneficiar cerca de 30 mil pessoas no Estado. Em todo o Brasil, a Braskem fará a entrega de 50 mil kits de higiene. A empresa também vai doar 1.266 cestas básicas para famílias que atuam na reciclagem. Desse total, 536 são para famílias do RS.

As doações fazem parte de uma série de iniciativas lideradas pela empresa para apoiar a sociedade durante a pandemia de coronavírus. A Braskem também se uniu a parceiros da cadeia da química e do plástico para doar materiais essenciais para o combate ao coronavírus nos hospitais da rede pública. A resina termoplástica doada, no total de 370 toneladas, pode produzir mais de 60 milhões de máscaras ou mais de 1 milhão de aventais.

