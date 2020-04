Política Governador Eduardo Leite alerta para fake news envolvendo o seu nome em redes sociais

Por Marcelo Warth Neto | 22 de abril de 2020

Imagem mostra Leite com seu irmão em Canela em janeiro de 2019 Foto: Reprodução/Twitter Imagem mostra Leite com seu irmão em Canela em janeiro de 2019. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fez um alerta sobre notícias falsas – as chamadas fake news – que afirmam que ele estaria fazendo turismo pelo Estado em meio à pandemia de coronavírus.

Imagens antigas do chefe do Executivo em momentos de lazer, como uma foto em que ele aparece com o seu irmão na Serra Gaúcha, estão circulando em redes sociais e grupos de WhatsApp como se fossem recentes.

“Estão espalhando fotos minhas de MUITO ANTES DA PANDEMIA dizendo que estou fazendo turismo. Essa foto com meu irmão foi tirada em JANEIRO DE 2019, muito antes de começar a pandemia, conforme mostra o post da Bondinhos Aéreos de Canela no Instagram”, escreveu o governador no Twitter.

As imagens que circulam na internet são acompanhadas de protestos contra o fechamento do comércio em municípios gaúchos, determinado pelo governador para conter a Covid-19.

Nesta semana, Leite destacou que o distanciamento social no Rio Grande do Sul evitará cerca de 300 mortes no Estado até o fim de abril, de acordo com um estudo coordenado pela Secretaria de Planejamento.

