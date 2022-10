Saúde Dez alimentos que dão mais energia e disposição ao corpo

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2022

O açaí é uma fruta típica brasileira, rica em carboidratos que fornecem a energia necessária para o bom funcionamento do nosso organismo. (Foto: Reprodução)

A rotina pode ser muito cansativa, por isso é preciso mudar os hábitos alimentares. Com a correria do dia a dia, o corpo pede por mais energia para aguentar todas as atividades. Mas existem alimentos que, ao serem incorporados a dieta, dão mais disposição. A nutricionista Andrea Forlenza deu dicas do que consumir para que o organismo fique mais forte, mais saudável e com mais energia.

Açaí

O açaí é uma fruta típica brasileira, rica em carboidratos que fornecem a energia necessária para o bom funcionamento do nosso organismo. Além disso, é rica em vitaminas C, B1, e B2, antioxidantes e é fonte de gorduras insaturadas, que auxiliam no controle da pressão arterial e do colesterol.

Água de coco

É considerada uma bebida energética natural, fonte de vitaminas e minerais importantes para o bom funcionamento do organismo. Além de melhorar a disposição, é uma ótima fonte de hidratação.

Banana

A fruta é fonte de triptofano, um aminoácido precursor da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que tem diversas funções, como regular o sono, o humor e auxiliar a prevenir distúrbios emocionais. Além disso, é fonte também de potássio. Baixos níveis de potássio estão relacionados a sintomas como fraqueza muscular, câimbras, fadiga e apatia mental.

Guaraná

O guaraná é fonte de cafeína – um estimulante do sistema nervoso. Usado com moderação, ajuda a melhorar o ânimo e a disposição. Pode ser adicionado em sucos e vitaminas.

Maca Peruana

A maca peruana é uma planta medicinal também conhecida como maca-andina, planta-maca, maca-pó. Ela auxilia a diminuir o cansaço e a fadiga. Além de fornecer energia, é fonte de vitaminas do complexo B, selênio, vitaminas C e E que possuem ação antioxidante.

Chá verde

O chá verde é fonte de cafeína, substância considerada termogênica (acelera o metabolismo, aumentando o gasto energético e a queima de gordura corporal) e que aumenta a disposição. Também auxilia na melhora do humor e bem estar, pois possui um aminoácido que, quando liberado em nosso corpo, aumenta a produção de dopamina e serotonina.

Oleaginosas

As oleaginosas (nozes, castanhas e amêndoas) são boas fontes de proteína vegetal e gorduras insaturadas, nutrientes que atuam na redução da pressão arterial, do colesterol e dos triglicérides. Também possuem magnésio, cobre e selênio, que ajudam diminuir o estresse e melhoram a memória e a produção de energia.

Mel

O mel é constituído por dois tipos de carboidratos (glicose e frutose), o que o torna um alimento energético, podendo aumentar a disposição e combater o cansaço. É fonte de vitamina C – que apresenta potente ação antioxidante – e vitaminas do complexo B que participam do metabolismo de produção de energia e desintoxicação do organismo. Possui minerais como fósforo, cálcio, magnésio, enxofre e potássio também.

Aveia

A aveia integral é fonte de carboidratos de baixo índice glicêmico que conferem energia sem levar a picos de liberação de insulina. Ajuda a controlar as taxas de açúcar no sangue e dá saciedade. Também é fonte de vitaminas do complexo B, que melhoram os níveis de produção de energia e a disposição.

Chocolate Amargo

O chocolate amargo, moderadamente, ajuda emagrecer e é fonte de antioxidantes que, além de retardarem o envelhecimento precoce, auxiliam na saúde do coração. Possui cafeína, o que ajuda a manter o corpo alerta e mais disposto.

