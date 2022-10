Tecnologia WhatsApp: usuários terão a possibilidade de fazer enquetes nos grupos

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2022

É provável que a atualização esteja disponível em até 2 meses. Foto: Reprodução É provável que a atualização esteja disponível em até 2 meses. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As próximas alterações na plataforma estarão relacionadas a um mecanismo inédito que promete melhorar a comunicação dos grupos, de acordo com levantamento do site WABetaInfo.

O recurso que vem sendo desenvolvido há alguns meses finalmente será liberado em breve, de forma progressiva para aparelhos iOS e Android. Contudo, o aplicativo ainda vai relevar informações exclusivas que consideram o uso da ferramenta, oficializando o lançamento das perguntas.

Testes

O projeto foi concluído e agora está na fase de testes, na qual as versões 2.22.21.16 e 22.21.0.70, incluindo os principais sistemas operacionais das marcas mais recentes.

Pouquíssimas pessoas têm acesso, dado que faz parte de uma configuração específica, exigindo cuidados a mais em relação a outros elementos. Dessa forma, os responsáveis precisam ter um domínio maior da percepção do público.

Como vai funcionar?

A enquete é um recurso para automatizar a coleta de respostas, disponibilizando algumas opções de escolha sobre determinado assunto.

Você vai poder criar perguntas, escolher as alternativas e mandar nos grupos, para que todos possam opinar. Clicando em “Ver fotos”, detalhes sobre os resultados são apresentados, considerando número de participantes e porcentagem de votos.

Concorrência

O Telegram já conta com essa ferramenta nos grupos e canais, forçando outros concorrentes a oferecer essa importante ferramenta de integração.

Ao viabilizar enquetes, o dinamismo e organização das decisões contemplando um grande número de pessoas, a atratividade aumenta. Perder parte do mercado para uma aplicação recente representaria um grande prejuízo, então o grupo Meta prefere se antecipar aos riscos.

É provável que a atualização esteja disponível em até 2 meses, ainda que nada tenha sido confirmado, o WhatsApp não pode deixar de alcançar o nível do seu principal concorrente. Esteja atento aos comunicados oficiais, mantendo seu aplicativo sempre atualizado na Play Store ou Apple Store.

Bloqueio de fotos

O aplicativo de mensagens WhatsApp está começando a implementar de forma gradual, um novo recurso de bloqueio de captura de tela em vídeos e fotos de visualização única. A novidade de privacidade foi anunciada em agosto deste ano e já começou a funcionar para alguns usuários.

Por enquanto, o aplicativo disponibilizou o recurso, que garante mais segurança no envio de arquivos, apenas para testadores da versão Beta. De acordo com a empresa, ainda não existe uma data definida para que o recurso chegue a todas as versões do aplicativo.

