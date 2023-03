Saúde Dez dicas para viver melhor, segundo os médicos

Por Redação O Sul | 5 de março de 2023

Especialistas respondem a perguntas sobre consumo de álcool, maconha, água em excesso e suplementos de vitamina D. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Especialistas respondem as dez perguntas mais populares, com um resumo dos conselhos de saúde compartilhados por médicos. Acompanhe.

1. De quanta vitamina D eu preciso? Grandes ensaios clínicos randomizados nos últimos anos mostraram que a vitamina D não é a panaceia que alguns acreditavam que fosse. Resumindo: a grande maioria dos americanos está obtendo toda a vitamina D de que precisa por meio de sua dieta e do Sol, e não de suplementos, diz especialista

2. Quais tratamentos funcionam para mulheres com queda de cabelo? Minoxidil tópico é minha primeira escolha de tratamento para a causa mais comum de queda de cabelo em mulheres: alopecia androgenética feminina.

Se você notou queda de cabelo, o primeiro passo a seguir é obter o diagnóstico de um clínico geral ou dermatologista, que pode fazer uma biópsia do couro cabeludo e solicitar exames de sangue para procurar possíveis causas, como anemia ou distúrbios da tireoide.

3. As saladas realmente te fazem bem? A salada geralmente é um alimento saudável, mas apenas se você adicionar a combinação certa de ingredientes e ficar longe de molhos engarrafados comprados em lojas. Você pode se surpreender ao saber que o tipo de verduras que você escolhe não importa muito.

O principal benefício para a saúde da alface e de outras verduras em uma salada é a fibra, que são realmente o alimento para o microbioma, os trilhões de bactérias que vivem em seu intestino e a chave para a saúde metabólica.

Para fazer um ótimo molho caseiro, concentre-se em ingredientes como azeite extra virgem, óleo de abacate, tahine, vinagre, mostarda Dijon, ervas, especiarias e sucos cítricos com baixo teor de açúcar (limão, lima, toranja).

4. Por que fico com sono à tarde depois de almoçar? Sentir-se lento após o almoço é muito comum. O “mergulho da tarde”, como às vezes é chamado, refere-se àquelas horas grogues entre 14h e 17h. Pode haver uma infinidade de razões para isso acontecer, incluindo muito pouco sono à noite ou condições médicas, como apneia obstrutiva do sono, anemia e distúrbios da tireoide. Se você se sentir exausto, verifique com seu médico para garantir que tudo esteja bem.

5. Por que faço tanto xixi à noite? A micção noturna, também conhecida como noctúria, pode afetar homens e mulheres em qualquer idade. As causas mais comuns são totalmente benignas, embora a noctúria também possa ser desencadeada por certas condições de saúde e medicamentos. Ela também pode ser um sinal de alerta para outras condições de saúde, como diabetes, insuficiência cardíaca, infecções do trato urinário e bexiga hiperativa, bem como uma reação a alguns medicamentos, incluindo aqueles usados para tratar hipertensão e problemas renais.

6. A maconha faz tão mal quanto o álcool? Temos décadas de pesquisa sobre os efeitos da bebida na saúde. Mas a pesquisa sobre a cannabis está evoluindo e as consequências para a saúde pública de seu uso comercializado – em novos produtos e doses – levarão anos para serem compreendidas. Do ponto de vista médico, não existe um nível de consumo de álcool que seja totalmente seguro, pois estudos mostram danos mesmo com o consumo leve. Em relação à cannabis, ainda não temos certeza se existe um nível seguro de uso.

7. Por que eu sinto meus músculos contraírem antes de adormecer? A maioria das pessoas pensa em sono e vigília como dois estados diferentes de ser, mas há momentos em que as linhas entre eles se confundem. Durante essa transição, ao cair no sono, você pode sentir uma contração que o acorda de repente. Esses espasmos – conhecidos como espasmos hipnóticos ou início do sono – envolvem breves contrações de um ou vários músculos e podem ser acompanhados por outras sensações, como a sensação de queda.

8. A proteína animal é mais fácil de digerir do que a proteína vegetal? As proteínas dos alimentos de origem animal, como carne, leite e ovos, tendem a ser mais facilmente absorvidas do que as de origem vegetal, como nozes, feijões e grãos. Isso se deve em parte aos revestimentos fibrosos que ajudam a proteger as plantas de insetos e doenças, e esse escudo também pode reduzir a taxa de digestão. Mas essa não é uma razão para escolher proteínas animais em vez das vegetais.

9. Qual é a melhor maneira de se livrar dos cravos? Embora seja tentador, espremer cravos com os dedos não é uma boa ideia. Isso pode causar lesões na pele e resultar na hiperpigmentação ou em cicatrizes. Você pode tentar tratamentos tópicos, que demoram mais para funcionar, mas são mais econômicos e farão o máximo por você a longo prazo, pois podem impedir a formação de cravos futuros. Eles também estão prontamente disponíveis na maioria das farmácias e em uma variedade de preços.

10. O que acontece se eu beber muita água? O resultado mais provável é apenas que você vai urinar com mais frequência para se livrar do excesso de água. Porém, os rins normais podem liberar até um litro de líquido a cada hora. Se você beber mais do que isso, reterá o excesso de água em seu corpo, o que causa uma condição conhecida como hiponatremia e pode ser prejudicial à saúde.

