Porto Alegre Dez estabelecimentos do Centro e da Zona Norte de Porto Alegre são fechados por descumprirem decreto

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Desde 31 de março, já foram fiscalizados mais de sete mil estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços Foto: Maria Ana Krack/PMPA Desde 31 de março, já foram fiscalizados mais de sete mil estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A prefeitura segue fiscalizando as normas relacionadas à prevenção e ao controle do coronavírus. Na segunda-feira (11), dez estabelecimentos comerciais do Centro Histórico e da Zona Norte de Porto Alegre foram interditados por não se enquadrarem nas categorias de MEI (microempresa ou microempresa individual), que estão liberadas para retornar às atividades, conforme determinado pelo decreto 20.564.

Entre as casas comerciais fechadas, estão lojas de vestuário, acessórios e decoração. A ação fez parte da operação Esforço Concentrado Covid-19, que, desde 31 de março, já fiscalizou mais de sete mil estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços. A vigilância verifica também os setores de transporte, obras, praças e parques, e faz orientação individual às pessoas.

De forma integrada, agentes de oito órgãos municipais percorrem a Capital para garantir a efetividade dos decretos de combate à Covid-19. São eles: Diretoria de Fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Procon Porto Alegre, EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

