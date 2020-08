Filmes "Os Mosqueteiros do Rei" e "O Fim do Mundo". (Foto: Divulgação)

Para os amantes da sétima arte, aqui vai uma informação incrível: há diversos festivais de cinema online, e muitos de forma gratuita, que vão ocorrer nos próximos dias! A programação desses eventos conta com bons filmes do mundo todo e de diversos gêneros e assuntos.

Reunimos uma lista com 10 festivais de cinema que acontecem em breve e que você confere de forma online. Confira mais detalhes sobre cada um deles:

Festa do Cinema Italiano 2020

O Festival do Cinema Italiano traz o melhor do audiovisual italiano contemporâneo para o Brasil. O evento ocorre de 28 de agosto a 10 de setembro e exibe 20 produções italianas gratuitamente e online pela plataforma Looke. A programação conta também com realizadores, atrizes e atores que estarão presentes virtualmente por meio de vídeos de apresentação preparados especialmente para a ocasião. Você verá filmes que passaram pelos festivais de cinema mais importantes do mundo, como Festival de Berlim e Festival de Veneza.

Quando: de 28 de agosto a 10 de setembro, no Looke.

Entretodos 13 – Festival de Filmes Curtos e Direitos Humanos

O Entretodos-13 Festival de Filmes Curtos e Direitos Humanos ocorre de 13 a 19 de setembro, de forma gratuita e com transmissão exclusiva pela plataforma SPCINEPLAY, diretamente no site do Festival. A curadoria do evento selecionou filmes curtos que promovem o debate sobre direitos humanos como participação social, direito à moradia, à vida, à igualdade social, à orientação sexual, processos migratórios, entre outros.

O Festival também conta com o CineClube Entretodos: semanalmente, a curadoria disponibiliza gratuitamente um filme com destaque para temáticas atuais. Toda quarta-feira, às 20hs, é realizado um bate-papo ao vivo com convidados no Instagram do Festival.

Quando: de 13 a 19 de setembro, no entretodos.com.br/Instagram (gratuito)

Mostra de Cinemas Africanos

Entre os meses de setembro e novembro, a Mostra de Cinemas Africanos apresenta a nova edição do Cine África com vários títulos de ficção e documentários. O projeto online e gratuito traz 12 sessões (10 longas e dois programas de curtas), todos legendados em português, com filmes de destaque de Burkina Faso, Camarões, Egito, Etiópia, Nigéria, Quênia, Senegal e Sudão, além de outras atividades. As exibições serão realizadas no site da plataforma Sesc Digital.

Todas as quintas, a partir de 10 de setembro, a mostra estreia um filme novo, que ficará disponível por uma semana na plataforma, acompanhado de uma entrevista exclusiva com seu diretor ou diretora.

Quando: de 10 de setembro a 2 de dezembro, no Cinema #emcasacomsesc (gratuito).

9ª Mostra Ecofalante de Cinema

De 12 de agosto a 20 de setembro, a Mostra Ecofalante de Cinema chega à sua 9ª edição de forma totalmente online e gratuita. A programação do evento dedicado às temáticas socioambientais reúne 98 títulos de 24 países, muitos deles inéditos no Brasil. A grade de programação terá novidades diárias, com até 11 diferentes sessões por dia. Ao longo das seis semanas do evento os títulos ficam disponíveis sempre às 15h, por períodos de 24 horas, com até cinco dias de exibições cada um. Além das exibições, você também pode conferir as palestras e bate-papos online.

Quando: de 12 de agosto a 20 de setembro, no ecofalante.org.br (gratuito).

8º Panorama Digital do Cinema Suíço

De 27 de agosto a 6 de setembro, ocorre o Panorama Digital do Cinema Suíço, que chega à sua 8ª edição, mas desta vez de forma online. O evento apresentará 14 filmes e dois programas de curtas, que serão exibidos gratuitamente na plataforma Sesc Digital. Na lista de filmes exibidos, estão títulos lançados entre 1969 e 2020 que se dividem entre documentários e ficções.

Quando: de 27 de agosto a 6 de setembro, no sescsp.org.br/cinemaemcasa (gratuito).

Mostra Mundo Árabe de Cinema em Casa

Realizada pelo Instituto da Cultura Árabe – ICArabe, com parceria do Sesc São Paulo, o festival ocorre de 28 de agosto a 27 de setembro, pelo site do evento e na plataforma Sesc Digital. O festival será realizado totalmente em formato online e trará quatro filmes inéditos no Brasil. Além disso, a programação conta com uma seleção especial dos destaques da mostra. Na plataforma sescsp.org.br/cinemaemcasa, quatro filmes da mostra estreiam sempre às segundas-feiras, a partir de 31 de agosto, e ficam disponíveis por uma semana.

Quando: de 28 de agosto a 27 de setembro, no sescsp.org.br/cinemaemcasa (gratuito).

1ª Mostra de Cinema dos Quilombos

A 1ª Mostra de Cinema dos Quilombos é o resultado parcial da pesquisa pelo Cinecipó sobre o cinema feito nos quilombos do Brasil. O festival ocorre de 22 de agosto a 05 de setembro, de forma totalmente online e gratuita. O objetivo é mostrar a diversidade dos quilombos brasileiros existentes no campo e nas cidades. Serão exibidos oito filmes sobre temáticas étnico-raciais, e a programação também conta com lives com cineastas quilombolas e realizadores dos filmes do canal Cinecipó.

Quando: de 22 de agosto a 05 de setembro

É Tudo Verdade 2020 – 25º Festival Internacional de Documentários

O festival de documentários “É Tudo Verdade 2020” exibirá mais de 60 títulos gratuitamente nas mostras competitivas, nas projeções especiais, no Foco Latino-Americano e no ciclo paralelo “O Estado das Coisas”, apresentando ainda a 17ª edição da Conferência Internacional do Documentário, em parceria com o Itaú Cultural. A programação completa de todas as atividades será anunciada na primeira semana de setembro.

Quando: primeira semana de setembro (gratuito)

46º Festival Sesc Melhores Filmes

O 46º Festival Sesc Melhores Filmes continua nesta edição especial online. Foram disponibilizados os filmes mais votados pelo público e pela crítica, assim, o público pode ver e rever gratuitamente filmes incríveis como o polonês “Guerra Fria”, de Paweł Pawlikowski; o dinamarquês “Rainha de Copas”, de May el-Toukhy; o sueco “Border”, de Ali Abbasi; e o “Cine São Paulo”, de Ricardo Martensen e Felipe Tomazelli. Os filmes ficam disponíveis na plataforma do Sesc Digital até 20 de setembro.

Quando: até 20 de setembro, no sescsp.org.br/cinemaemcasa.

Mostra Internacional de Cinema em São Paulo

A 44ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo exibirá os títulos selecionados através do streaming de uma plataforma exclusiva. O festival terá também projeções no drive-in Petra Belas Artes e títulos gratuitos disponíveis nas plataformas do Cinesesc e da Spcine. Além disso, a programação também traz Master Class, webinários e lives com profissionais da área. O evento traz 150 títulos dos mais diversos países, como Alemanha, Argentina, Bolívia, Canadá, China, EUA, Finlândia, França, Grécia, Hungria, entre outros.

Quando: de 22 de outubro a 04 de novembro (R$ 6).