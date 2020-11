Magazine Dez filmes que você precisa assistir pra aprender mais sobre o feminismo

3 de novembro de 2020

“As Sufragistas” retrata a Inglaterra do início do século XX, quando surgiu a primeira onda do movimento feminista. (Foto: Divulgação)

Entre documentários e ficções, longas e curtas-metragens, o cinema está repleto de obras que retratam o feminismo e histórias de mulheres e de lutas. Segue abaixo uma lista com 10 filmes incríveis para quem quer aprender (e se inspirar) com a luta feminista.

1. “As Sufragistas” (2015)

A diretora Sarah Gavron retrata a Inglaterra do início do século XX, quando a primeira onda do movimento feminista lutava para conseguir seus direitos de voto e melhores condições de vida. A protagonista é uma lavadeira interpretada por Carey Mulligan. Sem formação política, a personagem estava habituada à opressão masculina e não questionava o sistema. Porém, aos poucos ela acorda desse transe social e passa a buscar seus direitos como cidadã. O filme conta também com Helena Bonham Carter e Meryl Streep. Disponível na Netflix.

2. “She is beautiful when she’s angry” (2014)

Quem nunca ouviu algo do tipo “ela fica linda quando está com raiva”? Dirigido por Mary Dore, esse doc relembra a segunda onda do movimento feminista dos Estados Unidos, que ocorreu durante as décadas de 1960 e 1970. As personagens do filme fizeram parte da história do feminismo. Entre elas está Kate Millet – autora do clássico Política Sexual – e Eleanor Holmes Norton, primeira mulher a presidir o Comitê de Igualdade de Oportunidades de Emprego nos Estados Unidos.Tem na Netflix.

3. “The Testimony” (2015)

É praticamente impossível assistir esse curta de 28 minutos sem se compadecer de suas protagonistas. O documentário retrata o maior julgamento da história do Congo. Os réus são soldados acusados de estuprar suas concidadãs, mulheres que sofrem violências institucionalizadas em uma sociedade que pouco respeita o gênero. O pior é comportamento das pessoas durante o julgamento, que demonstra que essas agressões estão longe de serem considerados criminosos.

4. “The hunting ground” (2015)

Mais um documentário que fala sobre estupro, dessa vez em faculdades estadunidenses. A dupla Annie E. Clark e Andrea Pino foi violentada no mesmo campus, mas em períodos diferentes. Juntas, elas buscam retratar os constantes casos em que os agressores saem sem punição, enquanto as mulheres são rechaçadas pela administração e, pior, são obrigadas a conviver com os estupradores para poder se formar. As protagonistas fazem um retrato/denúncia com estatísticas de denúncias nas universidades e reportagem nos principais telejornais americanos. Tem na Netflix.

5. “A Dama de Ferro” (2012)

Margaret Tatcher foi a primeira mulher a ocupar o posto de primeiro-ministro do Reino Unido. Dirigido por Phyllida Lloyd, o filme é uma biografia da Dama de Ferro e mostra as dificuldades e os preconceitos que a inglesa sofreu para chegar ao cargo em um ambiente patriarcal. A superação da primeira-ministra e as complicadas decisões políticas e financeiras que a fizeram ficar 11 anos no cargo, a pessoa que ficou por mais tempo no cargo no século 20. Inspiração pura.

6. “Histórias Cruzadas” (2011)

Nos anos 1960, nos Estados Unidos, as mulheres afrodescendentes tinham de abandonar suas famílias para servir a elite branca. Dirigido por Tate Taylor, o filme narra a história de uma dessas mulheres da elite que decide entrevistá-las para mostrar ao mundo suas histórias. A interpretação de Viola Davis é impressionante, que inclusive foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

7. “Terra Fria” (2006)

A diretora Niki Caro se baseou em uma história real para retratar Aimes, uma mulher que era espancada pelo marido e o abandona para procurar um emprego e sustentar sozinha seus dois filhos. Ela encontra trabalho numa mineradora de ferro. É uma das poucas mulheres do lugar e acaba sofrendo abusos masculinos. Após muitas reclamações ignoradas pela empresa, Aimes entra com uma ação judicial contra a mineradora, que se torna na primeira ação coletiva por assédio sexual dos Estados Unidos.

8. “O Sorriso de Monalisa” (2003)

Na tracional escola de Wellesley, na década de 1950, as mulheres mais inteligentes dos Estados Unidos ganhavam educação para virarem esposas exemplares e não questionarem nunca seu papel submisso. Até que a professora de arte Katherine Watson começa a trabalhar lá e plantar sementes feministas em suas aulas.

9. “Estrelas Além do Tempo” (2017)

Se você ainda não assistiu, não sabe o que está perdendo. A trajetória das matemáticas Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson emociona. Elas abriram espaço para mulheres afro-americanas na NASA, justamente no auge da corrida espacial travada entre Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria. Elas se tornaram verdadeiras heroínas da nação.

10. “Frida” (2002)

Dirigido por Julie Taymor e produzido e protagonizado por Salma Hayek, o filme é uma biografia da pintora mexicana Frida Kahlo, que é ícone feminista de seu tempo. O filme retrata sua personalidade forte, sua bissexualidade e a infidelidade do marido. O filme ainda ganha mais valor depois que Salma contou dos abusos que passou com Harvey Weinstein para poder fazer o filme de sua vida.

