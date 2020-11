Magazine Comunicador Xicão Tofani deixa a ventilação mecânica

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Xicão Tofani é o nome artístico utilizado pelo comunicador, professor de história e escritor Alberto Francesco Tofani, de 68 anos. Foto: Divulgação Xicão Tofani é o nome artístico utilizado pelo comunicador, professor de história e escritor Alberto Francesco Tofani, de 68 anos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O comunicador da TV Pampa Xicão Tofani, 68 anos, deixou a ventilação mecânica após três semanas de intubação. Ele segue no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde está internado desde o dia 9 de outubro, após sofrer uma queda acentuada no índice de oxigenação dos pulmões, causada pelo coronavírus.

Segundo familiares, Xicão começou a apresentar sinais positivos de evolução no último sábado, 31 de outubro. A torcida pela recuperação do comunicador inclui a de seus colegas de Rede Pampa.

Na noite desta terça-feira (3), a apresentadora do programa Atualidades Pampa, Magda Beatriz, do qual Xicão é integrante, informou aos telespectadores sobre a boa evolução.

Gustavo Victorino, por sua vez, enfatizou que a recuperação do colega de bancada pode parecer lenta, mas é constante. E através das plataformas das redes sociais, a produção do programa tem contabilizado milhares de mensagens de apoio e carinho enviadas pelo público todos os dias.

Xicão Tofani é o nome “artístico” de Alberto Francesco Tofani. Ele se notabilizou por comandar e coprotagonizar atrações na televisão gaúcha, mostrando, desde a década de 1980, os bastidores das grandes eventos, festas e casas noturnas de Porto Alegre. Boa parte dessas histórias é detalhada no livro “Vivendo a Noite com Xicão Tofani,” lançado em 2019.

