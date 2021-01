Variedades Dez mulheres para ficar de olho em 2021

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A jovem Camilla de Lucas fez sucesso nas redes com seus vídeos de humor e dicas de beleza. (Foto: Adriano Reis/Divulgação)

O ano de 2020 foi marcado não apenas pela pandemia de coronavírus e as medidas de combate à doença, mas também pela disseminação de pautas importantes para o avanço dos direitos das mulheres e populações LGBTQIA+, com destaque para a luta pela igualdade racial.

Em 2021, a luta continua. E elas já mostraram que, da ciência à política, pretendem assumir a liderança e atuar de forma fundamental para tornar o mundo um lugar cada vez menos desigual.

Entre tantas mulheres que se destacam no cenário nacional e internacional, separamos alguns nomes que vale a pena acompanhar no ano que vem.

Camilla de Lucas

Em meio a pandemia, os vídeos bem humorados e as dicas de beleza de Camilla de Lucas foram um alívio para quem acompanhava o noticiário. Rapidamente, ela se tornou um fenômeno nas redes. A influenciadora de 25 anos, que conquistou famosos e anônimos, e reúne 6 milhões de seguidores somando seus perfis no Instagram, Twitter e Tik Tok, promete continuar dominando as redes em 2021.

Duda Salabert e Erika Hilton

As eleições municipais de 2020 foram marcadas pela vitória de candidaturas trans e pela a conquista de cargos importantes nas câmaras municipais. Entre elas, se destacam Duda Salabert, a vereadora mais votada de Belo Horizonte, e Erika Hilton a mulher mais votada em São Paulo. Quando assumirem seus cargos, em 2021, elas prometem atuar no combate à violência e na garantia de direitos para a população trans e travesti de suas respectivas cidades.

Jacinda Ardern

Em 2020, a primeira-ministra da Nova Zelândia foi uma das figuras de maior destaque no combate à pandemia de covid-19, ao adotar medidas para monitoramento e controle da disseminação da doença. Eleita para mais um mandato, Ardern assumiu um compromisso com a diversidade e nomeou representantes do movimento LGBTQIA+ e da população indígena para cargos importantes em seu governo. Em 2021, ela deverá ainda enfrentar as demais consequências da doença, como o impacto na economia, e a implantação de um plano de vacinação para a população.

Kamala Harris

A vice-presidente eleita dos Estados Unidos é a primeira mulher a ocupar o cargo, assim como a primeira pessoa negra e de ascendência indiana a alcançar a vice-presidência do país. Seu mandato, que se inicia em 2021, promete dar mais atenção às questões raciais, assim como priorizar o acesso a programas de saúde e o combate ao desemprego.

Meghan Markle

Após o afastamento da família real, em um evento que ficou conhecido como “Megxit”, Meghan Markle e o marido se mudaram para os Estados Unidos e começaram uma nova vida, afastados das obrigações reais e do olhar opressor dos tabloides. Em 2021, a duquesa de Sussex, que celebra parcerias com Spotify e Netflix, deverá se dedicar à produção de conteúdo para as plataformas, além de trabalhos beneficentes em combate às desigualdades e suporte às populações mais afetas pela pandemia.

Mirtes Souza

Após perder seu filho Miguel, de 5 anos, em um acidente que mobilizou o debate público, Souza decidiu estudar Direito, buscar uma nova vida e correr atrás de seus sonhos. Segundo ela, a decisão veio como uma forma de poder ajudar outras pessoas após sentir na pele um sistema de injustiças.

Natália Pasternak

A microbiologista ganhou destaque em 2020 graças a seu trabalho de divulgação científica e combate à desinformação em meio à pandemia de covid-19. Com a chegada das vacinas, e a ciência ganhando cada vez mais importância no dia a dia, os esclarecimentos sobre estudos e pesquisas científicas, em linguagem acessível, são fundamentais.

Nath Finanças

A jovem Nathália Rodrigues, mais conhecida como Nath Finanças, realiza um trabalho de educação financeira nas redes sociais e em seu canal no YouTube, voltado especialmente a população de baixa renda. Adotando uma linguagem simples e didática, ela conquistou o público com dicas sobre economia, poupança e investimentos. Logo nos primeiros dias de janeiro, ela lançará seu primeiro livro “Orçamento sem falhas”.

Renata Silveira

Em 2021, a jornalista esportiva carioca se juntará à equipe de locutores da Globo e se tornará a primeira mulher a narrar partidas de futebol pela emissora. Ao longo de sua cerreira, Silveira já narrou partidas de eventos de grande porte como a Copa Libertadores da América, a Liga dos Campeões Feminina e a Copa do Mundo de 2018, incluindo alguns jogos do Brasil. Sua contratação representa um avanço para as mulheres que trabalham com esporte, principalmente em assuntos relacionados ao futebol.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades