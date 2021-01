Variedades Sasha compartilha álbum de fotos de Ano Novo em família

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

Sasha e a mãe, Xuxa. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ano Novo em família é uma das melhores maneiras de renovar as energias. Ao que tudo indica, a virada de Sasha Meneghel foi cheia de positividade, justamente por esse motivo.

A modelo compartilhou, neste sábado (2), um álbum de fotos em que aparece ao lado do namorado, o cantor gospel João Figueiredo, além da mãe, Xuxa, e de seu companheiro, o cantor Juno Andrade. Até o cachorro participou da festa.

Nas fotos, Sasha aparece sempre com um sorriso contagiante. Para deixar o clima ainda mais alto-astral, ela postou uma imagem de um arco-íris, ao fim da sequência.

Apaixonada

Desde que tornou o namoro público, Sasha tem aparecido em clima de romance em várias fotos. Recentemente, ela ganhou uma declaração do namorado, o cantor João Figueiredo, num vídeo em que ele compartilhou o making of de seu novo trabalho.

“Ela é sem dúvida uma das maiores apoiadoras dos meus sonhos e neste projeto foi a primeira vez que a gente teve um contato profissional”, disse ele, na gravação. A modelo respondeu nos comentários: “Eu te amo tanto, tanto, tanto! Mais do que você imagina. Forever and ever. Te amo mais que ontem, mais que meio segundo atrás. Mais que o primeiro ‘eu te amo'”.

