Polícia Dez pessoas são denunciadas pela morte de prefeito no Norte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2023

Roberto Maciel Santos havia sido reeleito prefeito de Lajeado do Bugre Foto: Divulgação/Prefeitura Roberto Maciel Santos havia sido reeleito prefeito de Lajeado do Bugre. (Foto: Divulgação/Prefeitura) Foto: Divulgação/Prefeitura

O MP (Ministério Público) denunciou, na quarta-feira (1º), dez pessoas pelo assassinato do prefeito de Lajeado do Bugre, Roberto Maciel Santos (PP), e pela tentativa de homicídio do vice-prefeito, Ronaldo Machado da Silva (PL), e do motorista Marcelo de Campos Wolff.

Os denunciados são acusados pelos crimes de homicídio consumado e tentado – cometido por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a execução e vantagem de outro crime – e extorsão.

O assassinato ocorreu em 24 de novembro de 2022, por volta das 11h20min, na prefeitura de Lajeado do Bugre, no Norte do Rio Grande do Sul. Conforme a denúncia, um dos acusados entrou no local e atirou no prefeito, de 45 anos, que não resistiu aos ferimentos. O criminoso tentou matar o vice, que não teve lesões corporais, e o motorista, que ficou ferido.

Segundo o MP, outros quatro denunciados auxiliaram diretamente no crime: dois foram responsáveis por repassar informações ao executor, fornecer transporte e segurança para execução do delito e posterior fuga do local; um providenciou o veículo utilizado no crime; e outro forneceu recursos financeiros para custear a prática criminosa. Os outros cinco foram denunciados pelo planejamento e coordenação da execução do crime, fornecendo auxílio moral, material e financeiro, além da transmissão de ordens e instrução da ação e fuga.

“Referente ao crime de extorsão ocorrido entre os dias 24 e 25 de novembro, cinco dos denunciados, em comunhão de esforços, constrangeram, mediante grave ameaça, a esposa e a filha do prefeito, com o objetivo de obter vantagem econômica. Na ocasião, os denunciados enviaram mensagens de texto exigindo a quantia de R$ 50 mil para serem ‘deixadas em paz’. Também foi enviado às vítimas um vídeo com ameaças, no qual é possível ver um indivíduo dentro de um carro, exibindo duas armas de fogo”, informou o MP.

Dos dez denunciados, nove estão presos preventivamente e um encontra-se foragido. O MP ainda requereu a fixação de um valor mínimo de R$ 50 mil como reparação de danos para cada uma das vítimas e seus familiares.

Conforme a Polícia Civil, o homicídio teria sido motivado por desavenças políticas do prefeito com integrantes de uma organização criminosa que atua na cidade.

