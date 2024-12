Saúde Dezembro Laranja: com a chegada do verão, o momento é de tomar os cuidados para evitar o câncer de pele

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

Com o objetivo de reverter esse número, há dez anos foi criada a campanha Dezembro Laranja, voltada à conscientização e à prevenção do câncer de pele Foto: Divulgação (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

Com a chegada do verão, o momento é de tomar os cuidados para evitar o câncer de pele. Conforme dados da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), o câncer de pele é um dos tipos mais comuns e, no Brasil, dentro dessa categoria, o tipo “não melanoma” é o mais incidente entre todos os tumores malignos, representando 31% dos casos.

São estimados 220 mil novos casos por ano no país, segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer). Com o objetivo de reverter esse número, há dez anos foi criada a campanha Dezembro Laranja, voltada à conscientização e à prevenção do câncer de pele.

Aproveitando a iniciativa e a proximidade do verão, a dermatologista, Livia Rodrigues, da rede de clínicas Meu Doutor Novamed, traz orientações importantes para os cuidados com a pele.

O câncer de pele é caracterizado pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele, formando camadas e originando diferentes tipos de câncer. A médica Livia Rodrigues alerta para a importância de observar alterações de lesões cutâneas, popularmente chamadas de “pintas”, verificando se elas estão presentes desde a infância ou se surgiram recentemente.

“Isso vale para a pele e as unhas. Lesões com aspecto brilhante, translúcida, avermelhada ou acastanhada, lesões com crosta central e que sangram facilmente, lesões castanhas ou pretas com mudança na sua cor, textura e tamanho, e lesões que não cicatrizam, todos esses pontos merecem uma consulta com um especialista”, diz ela.

Já é sabido que o sol é o grande vilão do câncer de pele. Por isso, a dermatologista reforça os cuidados básicos a serem tomados: evitar a exposição solar entre 10h e 16h; não se queimar e evitar bronzeamento; usar roupas protetoras e chapéus; procurar sombra sempre que possível; ter cuidado extra próximo a água, neve e areia;

Aplicar filtros solares tópicos a cada duas horas e utilizar óculos de sol com proteção contra Radiação Ultravioleta.

Segundo Lívia Rodrigues, indivíduos com tons de pele mais escuros possuem maior proteção em relação ao câncer de pele devido à maior quantidade de melanina epidérmica.

A melanina oferece um FPS natural de cerca de 13,4 nos indivíduos negros e filtra duas vezes mais a radiação ultravioleta, se comparada aos indivíduos de pele mais clara (caucasianos). No entanto, condições genéticas, como sardas, olhos claros, ter vitiligo e albinismo, também são consideradas fatores de risco: “Esses indivíduos têm pouca ou nenhuma quantidade de melanina o que os tornam mais suscetíveis a queimaduras e cânceres de pele”.

A dermatologista chama atenção para que estes cuidados sejam tomados durante todas as estações do ano, não apenas no verão. “E valem para todas as idades, principalmente para bebês e crianças. Lembrando que o filtro solar só pode ser usado após o sexto mês de vida”, reforça a especialista. Ela acrescenta: “Ir pelo menos uma vez ao ano ao dermatologista torna a proteção à pele ainda mais segura.”

