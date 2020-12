Verão Dezembro laranja: dermatologistas alertam os perigos do câncer de pele

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2020

Cerca de 30% de todos os tumores malignos diagnosticados no Brasil correspondem ao câncer de pele. (Foto: Divulgação)

Com a chegada oficial do verão, acompanham a estação os períodos de mais sol e exposição ao sol. Por isso, no mês de dezembro, uma campanha foi criada para alertar sobre os riscos e os cuidados que precisamos tomar com a nossa pele.

Cerca de 30% de todos os tumores malignos diagnosticados no Brasil correspondem ao câncer de pele. O alto índice assusta dermatologistas que aproveitam o verão para reforçar os cuidados com a exposição ao sol.

“A maior causa do câncer de pele é a exposição solar, e também a população clara é uma população de mais risco, então quanto mais clara for a pele, cabelos loiros, olhos azuis, isso aumento o risco. Mas também a gente não pode pensar que morenos e negros não tenham risco. Eles também podem desenvolver câncer de pele e tem que se expor ao sol sempre com filtro”, explicou a dermatologista Ana Paula Caramori.

Para pegar sol em segurança, o protetor solar é o mais indicado pelos especialistas. É necessária atenção no fator de proteção, que vem indicado no rótulo do produto. O fator 30 é o mais recomendado pelos especialistas, com o reforço que sempre que estiver exposto passar o protetor.

“O 30 já nos garante em torno de 97% de proteção, claro que, quando ele é aplicado adequadamente e reaplicado a cada duas horas. A gente também tem que lembrar que o fato do filtro ser mais alto não nos permite que a gente fique horas exposto ao sol. O protetor tem que ser reaplicado e pouco tempo de exposição”, disse Ana Paula.

A dermatologista alerta ainda para os cuidados necessários com as crianças. Os pais e responsáveis precisam reforçar a proteção dos pequenos, que serve como uma garantia para evitar problemas de pele no futuro.

“Depois dos seis meses tem que utilizar filtro solar, mas específico para criança que é o filtro infantil. A gente sabe, através dos estudos, que a queimadura solar na infância e na adolescência é a que vai aumentar muito o nosso risco de desenvolver câncer de pele na vida adulta, por isso esse cuidado extremo”, destacou a dermatologista.

