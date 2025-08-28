Acontece Dia C: Cotrijal promove ações voluntárias ao longo da semana

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Cooperativas de todo o Brasil promovem atividades de responsabilidade social em função do Dia de Cooperar Foto: Raíza Goi Borba / Divulgação Cotrijal Foto: Raíza Goi Borba / Divulgação Cotrijal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao longo desta semana, a Cotrijal se une a cooperativas de todo o país na promoção de atividades voluntárias em alusão ao Dia de Cooperar (Dia C). Neste ano, a data será celebrada no sábado (30). A mobilização, no entanto, já está acontecendo em municípios da área de atuação da Cotrijal.

“Enquanto cooperativa, exercemos a cooperação todos os dias, mas o Dia C é uma data muito importante para amplificar nossas ações em prol das comunidades onde estamos inseridos”, destaca o presidente da Cotrijal, Nei César Manica.

Promovido nacionalmente pelo Sistema OCB, o Dia C tem o objetivo de evidenciar o potencial do cooperativismo para a transformação social. Entre as atividades voluntárias realizadas pela Cotrijal e por cooperativas parceiras, estão ações sociais com crianças, idosos e pessoas com deficiência, além da revitalização de espaços públicos, doação de sangue e atividades esportivas.

“O cooperativismo é um movimento maravilhoso e o Dia C evidencia isso. Nós temos uma grande integração de colaboradores exercendo atos solidários para a sociedade e para importantes instituições, qualificando espaços e serviços para os diferentes públicos”, ressalta o vice-presidente da cooperativa, Enio Schroeder.

No Ano Internacional das Cooperativas, o Dia C reforça o cooperativismo enquanto um modelo de negócios com valores e princípios humanos. As atividades desenvolvidas em função da data também estão diretamente ligadas ao sétimo princípio do cooperativismo: o interesse pelas comunidades.

Nesse sentido, em 2025, as ações de responsabilidade social promovidas pela Cotrijal estão centradas no trabalho voluntário. “São diferentes iniciativas, todas elas com o intuito de exercer o voluntariado, assim como os princípios e valores do cooperativismo, com o objetivo de tornar as comunidades onde estamos melhores”, explica o Gerente de Marketing da Cotrijal, Benísio Rodrigues.

Atividades abertas ao público

No sábado (30), as Unidades de Negócios da Cotrijal de Água Santa, Vila Lângaro e Tapejara se juntam às cooperativas Cotapel, Coasa, Cooperalfa, Copérdia, Farol, Sicredi, Sicoob e Cresol para uma mateada, às 13h30, na praça central Silvio Ughini, em Tapejara/RS. O evento contará com brinquedos infláveis e atividades esportivas.

Em Tio Hugo/RS, o Dia C será marcado por atividades de recreação para crianças de 03 a 10 anos, incluindo brincadeiras infantis e participação de personagens. O evento, promovido em parceria com o Sicredi Cooperação, será realizado na Associação de Funcionários da Cotrijal (AFC).

Além disso, a Unidade de Negócios de Capão Bonito do Sul está arrecadando alimentos não perecíveis ao longo desta semana. Em Soledade/RS, será realizada a coleta de lixo eletrônico e arrecadação de alimentos no sábado (30), em frente ao Supermercado Centro.

Associados da Cotrijal interessados em colaborar para as atividades do Dia C podem entrar em contato com as Unidades de Negócios da cooperativa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/dia-c-cotrijal-promove-acoes-voluntarias-semana/

Dia C: Cotrijal promove ações voluntárias ao longo da semana

2025-08-28