Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Acontece Dia C: Cotrijal promove ações voluntárias ao longo da semana

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Cooperativas de todo o Brasil promovem atividades de responsabilidade social em função do Dia de Cooperar

Foto: Raíza Goi Borba / Divulgação Cotrijal

Ao longo desta semana, a Cotrijal se une a cooperativas de todo o país na promoção de atividades voluntárias em alusão ao Dia de Cooperar (Dia C). Neste ano, a data será celebrada no sábado (30). A mobilização, no entanto, já está acontecendo em municípios da área de atuação da Cotrijal.

“Enquanto cooperativa, exercemos a cooperação todos os dias, mas o Dia C é uma data muito importante para amplificar nossas ações em prol das comunidades onde estamos inseridos”, destaca o presidente da Cotrijal, Nei César Manica. 

Promovido nacionalmente pelo Sistema OCB, o Dia C tem o objetivo de evidenciar o potencial do cooperativismo para a transformação social.  Entre as atividades voluntárias realizadas pela Cotrijal e por cooperativas parceiras, estão ações sociais com crianças, idosos e pessoas com deficiência, além da revitalização de espaços públicos, doação de sangue e atividades esportivas.

Em Não-Me-Toque/RS, a Cotrijal e o Sicredi Cooperação realizaram trabalhos de manutenção na estrutura

“O cooperativismo é um movimento maravilhoso e o Dia C evidencia isso. Nós temos uma grande integração de colaboradores exercendo atos solidários para a sociedade e para importantes instituições, qualificando espaços e serviços para os diferentes públicos”, ressalta o vice-presidente da cooperativa, Enio Schroeder.

No Ano Internacional das Cooperativas, o Dia C reforça o cooperativismo enquanto um modelo de negócios com valores e princípios humanos. As atividades desenvolvidas em função da data também estão diretamente ligadas ao sétimo princípio do cooperativismo: o interesse pelas comunidades. 

Nesse sentido, em 2025, as ações de responsabilidade social promovidas pela Cotrijal estão centradas no trabalho voluntário. “São diferentes iniciativas, todas elas com o intuito de exercer o voluntariado, assim como os princípios e valores do cooperativismo, com o objetivo de tornar as comunidades onde estamos melhores”, explica o Gerente de Marketing da Cotrijal, Benísio Rodrigues.

Atividades abertas ao público

No sábado (30), as Unidades de Negócios da Cotrijal de Água Santa, Vila Lângaro e Tapejara se juntam às cooperativas Cotapel, Coasa, Cooperalfa, Copérdia, Farol, Sicredi, Sicoob e Cresol para uma mateada, às 13h30, na praça central Silvio Ughini, em Tapejara/RS. O evento contará com brinquedos infláveis e atividades esportivas.

Em Tio Hugo/RS, o Dia C será marcado por atividades de recreação para crianças de 03 a 10 anos, incluindo brincadeiras infantis e participação de personagens. O evento, promovido em parceria com o Sicredi Cooperação, será realizado na Associação de Funcionários da Cotrijal (AFC).

Além disso, a Unidade de Negócios de Capão Bonito do Sul está arrecadando alimentos não perecíveis ao longo desta semana. Em Soledade/RS, será realizada a coleta de lixo eletrônico e arrecadação de alimentos no sábado (30), em frente ao Supermercado Centro. 

Associados da Cotrijal interessados em colaborar para as atividades do Dia C podem entrar em contato com as Unidades de Negócios da cooperativa.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Acontece

Trensurb divulga operação especial para Expointer com redução de intervalos entre viagens
Stephany Vilaça, do Amazonas, é coroada Miss Universe Trans Brasil 2025
https://www.osul.com.br/dia-c-cotrijal-promove-acoes-voluntarias-semana/ Dia C: Cotrijal promove ações voluntárias ao longo da semana 2025-08-28
Deixe seu comentário

Últimas

Política Lula autoriza abertura de processo para aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica contra o tarifaço de Trump
Brasil Ninguém acerta as seis dezenas, e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 8 milhões
Rio Grande do Sul Lançada primeira rodada exclusiva de conciliação de precatórios na Justiça do Trabalho gaúcha
Expointer Sicredi impulsiona o desenvolvimento do RS e lidera protagonismo na Expointer 2025
Mundo Ataque inédito de Trump ao Banco Central dos Estados Unidos pode sair pela culatra e elevar juros
Mundo Governo brasileiro tem buscado contato “racional” com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos
Mundo Ações afirmativas para negros viram alvo de Trump em escolas nos Estados Unidos
Mundo Pesquisa mostra que 46% dos americanos não apoiam o uso de tropas para policiar Washington
Economia México passa os Estados Unidos e se torna o segundo maior mercado da carne bovina brasileira pós-tarifaço
Mundo Mais de dois mil brasileiros tiveram auxílio para voltar de Portugal
Pode te interessar

Acontece Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos celebra 80 anos com programação especial que valoriza o jornalismo esportivo gaúcho

Acontece Incremento da área de vendas para empresas de internet é destaque no primeiro dia do Link ISP, em Gramado

Acontece Piagran completa três anos com destaque no mercado gaúcho de rochas naturais

Acontece Ambientallize executa cenografia marcante nos 50 anos de Fernanda Rosa, em Porto Alegre