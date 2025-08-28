Acontece Trensurb divulga operação especial para Expointer com redução de intervalos entre viagens

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

A partir do início da feira será retomada a operação em horário integral, das 5h às 23h, em todas as estações, sem necessidade de transbordo para ônibus. Foto: Juliano Lannes/Trensurb Foto: Juliano Lannes/Trensurb

De a , o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, recebe a 48ª Expointer. Mais uma vez, o metrô operado pela Trensurb deve ser uma das principais opções de deslocamento até o local. Com o avanço dos esforços de reconstrução da estrutura da empresa, será possível, a partir do início da feira, a retomada da operação em horário integral, das 5h às 23h, em todas as estações, sem necessidade de transbordo para ônibus.

Além disso, haverá um esquema especial para adequar a oferta de serviços ao aumento previsto da demanda nos finais de semana, além da adoção de medidas para melhor orientar o fluxo na Estação Esteio – situada ao lado do parque de exposições. Também haverá reforço no efetivo de empregados de estações e da segurança metroviária, além de plantões de equipes de manutenção em Esteio.

Redução de intervalos

Além de retomar a operação total com trens, a partir do início da Expointer, a Trensurb também irá reduzir os intervalos entre viagens nos horários de maior movimento, que são minutos, para oito. Isso será possível graças ao avanço nas obras de reconstrução da via férrea, bem como dos trabalhos de recuperação dos sistemas de sinalização – que garante a segurança das viagens – e de energia – que abastece a movimentação dos trens. Durante a feira, o intervalo de oito minutos será adotado não apenas nos dias úteis, mas nos momentos com previsão de maior fluxo nos finais de semana.

Atendimento diferenciado

O público que se deslocar de metrô para o Parque Assis Brasil contará com atendimento diferenciado, especialmente nos sábados e domingos. Serão tomadas medidas especiais, como o reforço no efetivo de empregados de estações e da segurança metroviária, além de iniciativas para orientar o fluxo dos usuários no acesso à Estação Esteio.

Com o intuito de garantir a informação e a comodidade dos usuários, avisos sonoros serão emitidos, nas estações e trens, com foco nas demandas pontuais referentes à Expointer – como compra antecipada de passagens e orientações para o desembarque dos trens.

Ciclistas

Nos finais de semana de feira (30 e , 6 e ), não será permitido o acesso de usuários com bicicletas ao sistema metroviário durante todo o horário de operação. Nos dias de semana, o acesso ao metrô com bicicletas ocorre normalmente, com liberação nos horários de menor movimento (das 5h às 5h30, das 9h às 16h e das 19h às 23h).

Ouvidoria

A Ouvidoria da Trensurb, que normalmente funciona somente em dias úteis, á plantão nos finais de semana de feira, das 8h às 17h. Em caso de reclamações, sugestões, dúvidas ou elogios, o contato pode ser feito pelo telefone (51) 3363-8477 ou por WhatsApp, no mesmo número. Para casos de emergência ou uso indevido do metrô a qualquer horário do dia, o usuário deve entrar em contato pelo telefone (51) 3363-8026 ou enviar SMS para (51) 98463-9863, ambos disponíveis 24 horas por dia.

Confira abaixo os horários e intervalos durante a Expointer

Dias úteis ( a -feira)

Mercado -> Novo Hamburgo (MR–NH):

Faixa de horário Intervalos (minutos) 5h – 6h 14 6h – 7h12 10 7h12 – 15h 12 15h – 17h08 10 17h08 – 18h28 8 18h28 – 19h 10 19h – 21h 12 21h – 21h45 15 21h45 – 23h 20

Novo Hamburgo -> Mercado (NH–MR):

Faixa de horário Intervalos (minutos) 5h – 5h50 12 5h50 – 6h28 10 6h28 – 7h40 8 7h40 – 8h12 10 8h12 – 16h 12 16h – 19h12 10 19h12–20h15 12 20h15 – 22h05 15 22h05 – 23h 20

Sábados e domingos Mercado -> Novo Hamburgo (MR–NH): Faixa de horário Intervalos (minutos) 5h – 6h 14 6h – 10h 12 10h – 16h09 10 16h09 – 17h30 9 17h30 – 19h12 10 19h12 – 21h 12 21h – 21h45 15 21h45 – 23h 20 Novo Hamburgo -> Mercado (NH–MR): Faixa de horário Intervalos (minutos) 5h – 11h 12 11h – 16h18 10 16h18 – 18h20 8 18h20 – 19h12 10 19h12 – 21h15 12 21h15 – 22h05 15 22h05 – 23h 20 Serviço Horário de operação dos trens: das 5h às 23h, atendendo todas as estações. Valor da passagem do metrô: R$ 5,00 (a empresa sugere que o usuário compre a passagem de volta antecipadamente). Intervalo mínimo entre viagens nos dias úteis: 8 minutos, nos horários aproximados das 6h30 às 7h40 (sentido Mercado) e das 17h à 18h30 (sentido Novo Hamburgo). Intervalo mínimo entre viagens nos sábados e domingos de feira: 8 minutos, no horário aproximado das 16h20 às 18h20 (sentido Mercado), e 9 minutos, no horário aproximado das 16h10 às 17h30 (sentido Novo Hamburgo). Ouvidoria, das 8h às 17h, inclusive nos sábados e domingos de feira:

– telefone/WhatsApp: (51) 3363-8477;

– ouvidoria@trensurb.gov.br (somente dias úteis). Canais 24 horas para emergência ou denúncia:

– telefone (51) 3363-8026;

– SMS para (51) 98463-9863.

Trensurb divulga operação especial para Expointer com redução de intervalos entre viagens

