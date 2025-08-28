Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Expointer Abertura oficial do Pavilhão do Artesanato na Expointer ocorre na segunda-feira

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Ao todo, 189 artesãos de 56 municípios gaúchos irão expor e comercializar seus produtos em 124 estandes

Foto: Divulgação
Ao todo, 189 artesãos de 56 municípios gaúchos irão expor e comercializar seus produtos em 124 estandes. (Foto: Divulgação)

A abertura oficial do Pavilhão do Artesanato na Expointer ocorrerá, na próxima segunda-feira, 1º de setembro, às 14h, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O Pavilhão será sede da 42ª Exposição de Artesanato do Rio Grande do Sul (Expoargs), que ocorrerá simultaneamente à Expointer, de 30 de agosto a 7 de setembro de 2025. Promovida pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), por meio do Programa Gaúcho de Artesanato (PGA), a feira estará aberta para visitação das 8h às 20h.

Ao todo, 189 artesãos de 56 municípios gaúchos irão expor e comercializar seus produtos em 124 estandes na Expoargs. A maior feira de artesanato gaúcho reunirá ampla variedade de técnicas tais como: cutelaria, tecelagem, patchwork, macramê, modelagem em couro, entalhe em madeira, típico regional, tapeçaria e pintura, entre outras.

Uma das atrações do evento será a exposição permanente “Saberes e Fazeres Artesanais”, um showroom que apresentará a diversidade do artesanato gaúcho. O espaço possibilitará ao público contemplar peças representativas da produção artesanal e, posteriormente, visitar os estandes para conhecer os artesãos e adquirir os produtos diretamente.

Participarão da feira artesãos de Alegrete, Alvorada, Ametista do Sul, Arroio do Meio, Arroio do Sal, Bagé, Barra do Ribeiro, Butiá, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camaquã, Campo Bom, Canoas, Capão da Canoa, Capela de Santana, Eldorado do Sul, Esteio, Fagundes Varela, Flores da Cunha, General Câmara, Gramado, Gravataí, Imbé, Lindolfo Collor, Marau, Morro Reuter, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Paraí, Passo do Sobrado, Passo Fundo, Pelotas, Portão, Porto Alegre, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Vitória do Palmar, Santana da Boa Vista, Santana do Livramento, Santo Antônio da Patrulha, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Sertão Santana, Sobradinho, Tapes, Taquara, Torres, Tramandaí, Venâncio Aires, Veranópolis, Viamão, Vila Flores e Xangri-Lá.

Os expositores foram selecionados por uma Comissão de Avaliação e Triagem, de acordo com os seguintes critérios: aplicação da técnica e qualidade do produto final; estética (equilíbrio e harmonia na criação das peças); produto associado à cultura local (possuir atributos / características culturais ou iconografia do estado); destaque técnico (artesãos apresentam trabalho diferenciado, em termos de criatividade, inovação, qualidade e domínio do processo produtivo, dentro da sua matéria-prima/técnica); ineditismo e diversidade (produtos, técnicas ou matérias-primas com referência cultural, únicas ou pouco frequentes no conjunto de artesãos inscritos para a oportunidade).

Resultados da edição anterior

Em 2024, a 41ª Expoargs registrou a comercialização de 25.999 peças, totalizando R$ 1.770.530,60 em vendas.

PGA

Desenvolvido pela FGTAS, o Programa Gaúcho do Artesanato (PGA) incentiva a profissionalização e fomenta a atividade artesanal com políticas de formação, qualificação e apoio à comercialização. É responsável pela emissão da Carteira de Artesão, que viabiliza a isenção de ICMS para a circulação de produtos, a emissão de notas fiscais e a exportação de produtos como pessoa física, além da participação de exposições e feiras para comercialização dos produtos.

