Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Personalidades gaúchas do agro serão homenageadas no Troféu Destaques do Agro. Foto: Freepik Foto: Freepik

Personalidades gaúchas ligadas ao campo serão homenageadas no Troféu Destaques do Agro, iniciativa da Rede Pampa e do Banrisul, que neste ano chega à quarta edição. A cerimônia de entrega da premiação para o biênio 2024/2025 será na noite do dia 4 de setembro, durante a 48ª Expointer, no auditório da Casa da Rede Pampa, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

A distinção reforça o compromisso com a valorização do agronegócio regional e é dividida em cinco categorias: Melhores Práticas Ambientais; Técnico Especialista Agro; Agroindústria Familiar; Pesquisa e Inovação; e Produtor Agro. O reconhecimento alcança diferentes níveis, desde os pequenos produtores até os que se destacam nas áreas científicas, com foco nas contribuições em atividades sustentáveis e inovações no setor.

“A entrega do troféu é muito gratificante para a diretoria e todos os agentes do Banco, pois homenageamos aqueles que estão entre os melhores produtores e que se destacam por trazer inovação, tecnologia e boas práticas ambientais”, afirma o presidente do Banrisul, Fernando Lemos.

A escolha dos vencedores é feita por uma comissão especializada do Banrisul, com base nos resultados obtidos nas propriedades rurais. A análise considera todo o trabalho de cada um, a partir de levantamentos e dados técnicos.

“As indicações são realizadas pelos nossos gerentes que atuam em todo o estado, atendendo produtores e empresários do agro. São dezenas de indicações em cada categoria, e o time de especialistas do agro do Banrisul faz a seleção. Os 10 principais são submetidos à votação, e o time de executivos do banco ligado ao agronegócio finaliza a lista dos agraciados com a premiação”, ressalta Lemos.

O Troféu Destaques do Agro conta com apoio da Cotrijal (Cooperativa Tritícola de Não-Me-Toque). A cerimônia terá transmissão ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e também na Rádio Liberdade.

