Agro A Expointer 2025 começa neste sábado; Saiba mais

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Com obras concluídas na BR-116 e Trensurb em operação plena, visitantes terão alternativas mais ágeis para chegar à feira Foto: Expointer/Divulgação Esta edição ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. (Foto: Expointer/Divulgação) Foto: Expointer/Divulgação

Com a abertura da 48ª Expointer neste sábado (30), o fluxo de veículos e passageiros em direção ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, deve se intensificar nas vias da Região Metropolitana e do Vale do Sinos. Neste ano, a conclusão das obras na BR-116 e a operação plena do Trensurb prometem facilitar o deslocamento de visitantes até a feira, que reúne milhares de pessoas diariamente.

Para evitar transtornos, é importante conhecer as rotas e opções de transporte disponíveis — de carro, trem ou aplicativo — e escolher a forma mais prática de chegar ao evento.

Como Chegar na Expointer

O Parque de Exposições Assis Brasil fica localizado na BR-116, no KM 257 (via lateral) em Esteio/RS.

De carro – no sentido Porto Alegre para Esteio:

Para acesso aos portões 1 ao 3:

Vindo pela BR-116, siga pela pista lateral da rodovia e acesse o Parque de Exposições por baixo do segundo viaduto construído. Faz o retorno, acessando a Av. Independência, em frente ao Parque e siga as orientações das placas dos portões.

Vindo pela BR-448 (Rodovia do Parque), ir até o final da rodovia (Sapucaia), fazendo o retorno sentido Porto Alegre, para acessar via lateral a BR-116. Acesse a Av. Independência, em frente ao Parque e siga as orientações das placas dos portões.

Para acessos aos portões 4 ao 11:

Vindo pela BR-116, siga pela pista lateral da rodovia e acesse o Parque de Exposições por baixo do segundo viaduto construído. Acesse a entrada da Av. Celina Chaves Kroeff, conforme placas de trânsito, e sigas as orientações das placas por portões.

Vindo pela BR-448 (Rodovia do Parque), ir até o final da rodovia (Sapucaia), fazendo o retorno sentido Porto Alegre, para acessar via lateral a BR-116. Acesse a Av. Celina Chaves Kroeff, conforme placas de trânsito, e siga as orientações das placas por portões.

Para acesso aos portões 13 ao 17:

Vindo pela BR-448 (Rodovia do Parque), no trevo do km 4, acessar a Av. Cezar Antônio Bettanin e seguir as orientações das placas por portões.

Vindo pela BR-116, siga pela pista lateral da rodovia e acesse o Parque de Exposições por baixo do segundo viaduto construído. Faz o retorno para acessar a Av. Independência (em frente ao Parque) e acesse a Av. Cezar Antônio Bettanin.

De carro – no sentido da região do Vale dos Sinos para Esteio:

Para acesso aos portões 1 ao 3:



Vindo pela BR-116, acessar a via lateral saindo na à Av. Independência (em frente do Parque). Seguir as orientações de acesso aos portões.

Para acesso aos portões 4 ao 11:



Vindo pela BR-116, acessar a via lateral, sentido Av. Celina Chaves Kroeff, conforme placas de trânsito, e siga as orientações das placas para acesso aos portões.

Para acesso aos portões 13 ao 17:

Vindo pela BR-116, acessar a via lateral saindo em frente à Av. Independência (em frente ao Parque) e acessar a Av. Cezar Antônio Bettanin.

Trensurb:

A Trensurb está operando as linhas da estação Mercado Público em Porto Alegre até a estação Novo Hamburgo (e vice-versa).

Os trens funcionam das 5h às 23h, diariamente.

Descer na estação Esteio, atravessar a passarela e tem acesso ao portão 2 de pedestres.

Portões de entrada

Público pedestre: portões 2, 6 e 13

Excursões: portão 9 (estudantes e agricultores de segunda a sexta)

Veículos autoridades e imprensa: portão 4

Veículos visitantes e pedestres: portão 14 e 15

Veículos expositores de máquinas e implementos agrícolas: portão 16

Veículos de expositores de animais e cadeirantes: portões 5

Veículos expositores: portão 10

Veículos expositores da agricultura familiar: portão 1

Veículos expositores ABCCC: portão 17

