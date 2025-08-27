Sexta-feira, 29 de agosto de 2025
Com obras concluídas na BR-116 e Trensurb em operação plena, visitantes terão alternativas mais ágeis para chegar à feiraFoto: Expointer/Divulgação
Com a abertura da 48ª Expointer neste sábado (30), o fluxo de veículos e passageiros em direção ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, deve se intensificar nas vias da Região Metropolitana e do Vale do Sinos. Neste ano, a conclusão das obras na BR-116 e a operação plena do Trensurb prometem facilitar o deslocamento de visitantes até a feira, que reúne milhares de pessoas diariamente.
Para evitar transtornos, é importante conhecer as rotas e opções de transporte disponíveis — de carro, trem ou aplicativo — e escolher a forma mais prática de chegar ao evento.
Como Chegar na Expointer
O Parque de Exposições Assis Brasil fica localizado na BR-116, no KM 257 (via lateral) em Esteio/RS.
De carro – no sentido Porto Alegre para Esteio:
Para acesso aos portões 1 ao 3:
Vindo pela BR-116, siga pela pista lateral da rodovia e acesse o Parque de Exposições por baixo do segundo viaduto construído. Faz o retorno, acessando a Av. Independência, em frente ao Parque e siga as orientações das placas dos portões.
Vindo pela BR-448 (Rodovia do Parque), ir até o final da rodovia (Sapucaia), fazendo o retorno sentido Porto Alegre, para acessar via lateral a BR-116. Acesse a Av. Independência, em frente ao Parque e siga as orientações das placas dos portões.
Para acessos aos portões 4 ao 11:
Vindo pela BR-116, siga pela pista lateral da rodovia e acesse o Parque de Exposições por baixo do segundo viaduto construído. Acesse a entrada da Av. Celina Chaves Kroeff, conforme placas de trânsito, e sigas as orientações das placas por portões.
Vindo pela BR-448 (Rodovia do Parque), ir até o final da rodovia (Sapucaia), fazendo o retorno sentido Porto Alegre, para acessar via lateral a BR-116. Acesse a Av. Celina Chaves Kroeff, conforme placas de trânsito, e siga as orientações das placas por portões.
Para acesso aos portões 13 ao 17:
Vindo pela BR-448 (Rodovia do Parque), no trevo do km 4, acessar a Av. Cezar Antônio Bettanin e seguir as orientações das placas por portões.
Vindo pela BR-116, siga pela pista lateral da rodovia e acesse o Parque de Exposições por baixo do segundo viaduto construído. Faz o retorno para acessar a Av. Independência (em frente ao Parque) e acesse a Av. Cezar Antônio Bettanin.
De carro – no sentido da região do Vale dos Sinos para Esteio:
Para acesso aos portões 1 ao 3:
Vindo pela BR-116, acessar a via lateral saindo na à Av. Independência (em frente do Parque). Seguir as orientações de acesso aos portões.
Para acesso aos portões 4 ao 11:
Vindo pela BR-116, acessar a via lateral, sentido Av. Celina Chaves Kroeff, conforme placas de trânsito, e siga as orientações das placas para acesso aos portões.
Para acesso aos portões 13 ao 17:
Vindo pela BR-116, acessar a via lateral saindo em frente à Av. Independência (em frente ao Parque) e acessar a Av. Cezar Antônio Bettanin.
Trensurb:
A Trensurb está operando as linhas da estação Mercado Público em Porto Alegre até a estação Novo Hamburgo (e vice-versa).
Os trens funcionam das 5h às 23h, diariamente.
Descer na estação Esteio, atravessar a passarela e tem acesso ao portão 2 de pedestres.
Portões de entrada
Público pedestre: portões 2, 6 e 13
Excursões: portão 9 (estudantes e agricultores de segunda a sexta)
Veículos autoridades e imprensa: portão 4
Veículos visitantes e pedestres: portão 14 e 15
Veículos expositores de máquinas e implementos agrícolas: portão 16
Veículos de expositores de animais e cadeirantes: portões 5
Veículos expositores: portão 10
Veículos expositores da agricultura familiar: portão 1
Veículos expositores ABCCC: portão 17