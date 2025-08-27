Acontece Rede Pampa promove VIII Fórum Econômico Gaúcho com foco na era das transformações

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Paineis ocorrem durante a 48ª Expointer, no dia 4 de setembro Foto: Jcomp/Freepik Foto: Jcomp/Freepik

A era das transformações, marcada principalmente pela velocidade no avanço das tecnologias de informação e comunicação, é o tema central da oitava edição do Fórum Econômico Gaúcho. O evento, com ênfase no agronegócio, é promovido pela Rede Pampa e Banrisul, com apoio da Cotrijal. Os debates ocorrem durante a 48ª Expointer, no dia 4 de setembro, das 14h30 às 17h30, na Casa da Rede Pampa, no Parque Assis Brasil, em Esteio. O governador do Estado, Eduardo Leite, fará a abertura dos paineis, acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas, e do presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret.

O ritmo acelerado das mudanças tecnológicas exige cada vez mais uma adaptação constante dos meios de produção e da sociedade civil e apontam para um debate urgente: o progresso sustentável a partir da união de esforços. Responsável por 40% do PIB do Rio Grande do Sul, o agronegócio, que ainda sente os impactos das enchentes de maio do ano passado, da estiagem neste ano e das novas políticas tarifárias, insere-se fortemente nesse contexto.

O VIII Fórum Econômico Gaúcho – Colaboração para a Era das Transformações possibilitará um debate abrangente sobre as reais necessidades do momento econômico atual. O propósito é buscar soluções que possam contribuir para a inovação do agronegócio e o desenvolvimento da economia gaúcha, reunindo especialistas, autoridades e lideranças do campo para aprofundar as discussões e viabilizar ações para o futuro.

O evento é direcionado a empresários, investidores, acadêmicos, estudantes, profissionais liberais, políticos e todos os interessados no crescimento do estado e aumento da qualidade de vida dos gaúchos. Segundo os organizadores, o Fórum apresenta-se ainda como uma oportunidade única para o estabelecimento de parcerias estratégicas, networking e troca de experiências.

O formato do evento contará com 30 minutos destinados à abertura e depois dois blocos de uma hora cada, com seis debatedores em cada painel. A apresentação ficará a cargo da comunicadora da TV Pampa Vera Armando e os painéis serão mediados pelo vice-presidente do grupo gaúcho de comunicação, Paulo Sérgio Pinto. As inscrições são gratuitas e limitadas, podendo ser realizadas por meio da página oficial do Fórum. Haverá certificação para todos os participantes.

Serviço:

VIII Fórum Econômico Gaúcho – Colaboração para a Era das Transformações

Data: 04/09/2025

Local: Casa da Pampa na Expointer, Parque Assis Brasil

Inscrições: gratuitas, até o dia 03/09, através da página oficial do evento.

Painelistas do VIII Fórum Econômico Gaúcho

Ernani Polo – Secretário do Desenvolvimento Econômico do RS

Edivilson Brum – Secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do RS

Fernando Lemos – Presidente do Banrisul

Claudio Bier – Presidente do Simers e Fiergs

Gedeão Pereira – Presidente do Sistema Farsul

Luiz Carlos Bohn – Presidente do Sistema Fecomércio RS

Nei Manica – Presidente da Cotrijal

Patricia Wolf – Wolf Agricultura e Pecuária

Antonia Scalzilli – Presidente do Instituto Desenvolve Pecuária

Mônia Schluter – Engenheira Agrônoma da UFSM

Yara Suñe – Agropecuária Suñe

César Saut – Presidente da Rio Grande Seguros e Vice-presidente da Icatu

Abertura:

Eduardo Leite – Governador do Rio Grande do Sul

Pepe Vargas – Presidente da Assembleia Legislativa

Alexandre Gadret – Presidente da Rede Pampa de Comunicação

