Acontece Fort Atacadista reforça presença no RS com unidade de R$ 70 milhões em Gravataí

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Inauguração da sexta loja da rede no Estado foi na manhã desta quarta-feira, 27 de agosto. Foto: Ana Paula Torre Foto: Ana Paula Torre

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos maiores grupos de varejo do Brasil consolida sua atuação no Rio Grande do Sul. O Grupo Pereira, dono da bandeira de atacarejo Fort Atacadista, inaugurou sua loja de Gravataí nesta quarta-feira, 27 de agosto. É a sexta unidade gaúcha do grupo, que também está presente em Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e Viamão, além de um centro de distribuição em São Leopoldo.

O investimento na nova unidade é de R$ 70 milhões. “O Grupo Pereira elegeu o Rio Grande do Sul com um dos mercados prioritários para sua expansão, ao lado de São Paulo. Chegamos aqui, há pouco mais de dois anos, com a unidade de Canoas, e fomos muito bem recebidos. Agora, com seis lojas, ganhamos força na Região Metropolitana para levar a Compra Fort, com preço baixo e qualidade, para mais pessoas e queremos continuar crescendo no Estado”, revela o diretor comercial Lucas Pereira. “Porto Alegre e Erechim devem receber nossas próximas lojas por aqui e queremos mais. Estamos atentos às oportunidades que surgem nas diversas regiões do Rio Grande Sul”, antecipa.

O Fort Atacadista Gravataí está localizado na Av. Dorival Cândido Luz de Oliveira, 6845, no Parque Florido, em uma das áreas que mais se desenvolve na cidade e com acesso fácil a outros bairros e municípios da Região Metropolitana. O horário de funcionamento é das 7h às 22h, de segunda a sábado, e das 8h às 21h, aos domingos.

A loja é ampla, com 4.533,30 m² de área útil (de vendas), e inclui padaria, com uma variedade de pães e doces sempre fresquinhos, hortifrutigranjeiros, e o Açougue Carne Fresca, levando vários cortes de carne com qualidade e bom preço para a cidade. Os clientes que forem ao Fort Atacadista vão encontrar um espaço confortável para fazer suas compras, com 26 checkouts e 307 vagas de estacionamento, sendo 44 cobertas. O local conta ainda com cafeteria para maior comodidade dos clientes que quiserem fazer uma pausa para um café ou um lanche.

A diversidade e a inclusão que são marca registrada do Grupo Pereira também estão presentes em Gravataí. A unidade gerou 234 empregos diretos e 200 indiretos. Entre os funcionários, 37 colaboradores têm mais de 50 anos, 15 são pessoas com deficiência, três são indígenas e dois são imigrantes, vindos da Venezuela. Além disso, a loja tem maioria feminina na liderança, já que 53% dos líderes são mulheres. Por ações como essa, o Grupo Pereira recentemente conquistou a recertificação com o selo CAFE (Certified Age Friendly Employer), concedido pelo norte-americano Age Friendly Institute a empresas que promovem a contratação e retenção de funcionários 50+.

Outro diferencial do Fort Atacadista é o preço baixo, que ganha ainda mais fôlego na inauguração e no tradicional Dia F, com descontos significativos em todas as linhas de produtos, sempre no primeiro sábado do mês. E o cliente que tem o Vuon Card, o cartão de crédito do Grupo Pereira, garante preços ainda mais baixos em suas compras e até 40 dias para pagar a fatura. O cartão, que já tem mais de 1,3 4 milhão de clientes no País, oferece, além de descontos exclusivos, facilidades como o parcelamento em até 10x sem juros em utilidades domésticas, linha Eletro, linha Pet, entre outras categorias de produtos, além do acesso gratuito ao Clube Vuon – plataforma de descontos com milhares de lojas em todo o território nacional e cashbacks retornando na fatura Vuon Card.

Até o final de 2025, a empresa prevê inaugurar mais 11 lojas. Atualmente, o Grupo conta com mais de 170 unidades e 22 mil funcionários nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal.

Sobre o Grupo Pereira:

Fundado em 1962, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, o Grupo Pereira completa 63 anos de história em 2025. Atualmente, conta com 22 mil funcionários nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal.

O Grupo Pereira tem 173 unidades de negócio, incluindo 31 lojas da rede de supermercados Comper, 68 lojas do Fort Atacadista (atacarejo), 7 lojas Schmit, 18 unidades do restaurante Trudy’s e uma steakhouse, 3 filiais do Atacado Bate Forte (atacadista de distribuição), 27 lojas SempreFort (varejo farmacêutico), um Broker – distribuidor oficial da Nestlé -, 5 agências de viagens, 2 postos de combustível e um Centro de Distribuição. Além disso, o Grupo Pereira completa seu ecossistema de soluções ao incluir o braço logístico Perlog e os serviços financeiros do Vuon, que inclui o private label Vuon Card, com mais de 1,4 milhão de cartões emitidos, além de gift cards, seguros e assistência odontológica.

O Grupo Pereira é o primeiro varejista brasileiro a ser contemplado com o selo CAFE (Certified Age Friendly Employer), concedido pelo norte-americano Age Friendly Institute a empresas que promovem a contratação e retenção de funcionários 50+.

Com a missão de oferecer uma experiência de compra positiva por meio da excelência no relacionamento com clientes, fornecedores e funcionários, o Grupo Pereira também contribui para a sociedade por meio de diferentes programas socioambientais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/fort-atacadista-reforca-presenca-unidade-gravatai/

Fort Atacadista reforça presença no RS com unidade de R$ 70 milhões em Gravataí

2025-08-27