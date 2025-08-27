Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Acontece Tradicional evento Sergs Debates discute revisão do Plano Diretor de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

As novas diretrizes do planejamento foram apresentadas na Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul

Foto: O Sul

A nova proposta do Plano Diretor de Porto Alegre foi tema de debate na Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs), nesta quarta-feira (27). O evento, realizado através do programa Sergs Debates, reuniu especialistas para discutir o futuro do planejamento urbano da capital.

As diretrizes do novo planejamento do município foram apresentadas pelo secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm. “O novo Plano Diretor traz um olhar estratégico para o espaço público, para resolver os desafios da cidade. O nosso foco é garantir um ambiente mais sustentável”, descreveu. Conforme Bremm, o projeto está sendo revisado e, posteriormente, será encaminhado ao legislativo. “Em setembro, o nosso planejamento do plano diretor passará pela apreciação da Câmara de Vereadores de Porto Alegre”, declarou. 

Para o presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs), Leonardo Treiguer, os profissionais da engenharia têm muito a contribuir para a construção do novo Plano Diretor da capital. “Em nosso debate conseguimos avaliar e discutir de forma técnica. A nossa entidade possui 95 anos e durante a nossa jornada conseguimos acompanhar o andamento e evolução do planejamento urbano de Porto Alegre”, concluiu Treiguer.

Conforme o vice-presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), Rafael Garcia, a entidade defende uma cidade mais arborizada e com fácil acesso à população. “Nosso Centro de Porto Alegre merece atenção, pois lá temos prédios bem altos e alguns locais abandonados. A preservação de ambientes naturais e o adensamento dos prédios valorizarão as ruas, tornando o ambiente mais sustentável”, ressaltou Garcia.

