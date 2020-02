Porto Alegre Dia D contra o sarampo atualiza 1.261 cadernetas de vacinação em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Um total de 4.642 crianças de cinco a nove anos tiveram as cadernetas avaliadas Foto: Robson da Silveira/SMS/PMPA

No Dia D de vacinação contra o sarampo, promovido no Brasil no sábado (15), foram aplicadas 1.261 doses da vacina tríplice viral em Porto Alegre, atualizando o esquema vacinal de pessoas entre cinco e 19 anos – público-alvo da campanha de imunização que prossegue até 13 de março em todo o País.

O número de cadernetas de vacinação analisadas no Dia D chegou a 9.389, indicando que 8.128 pessoas estavam com esquema vacinal contra o sarampo completo. Do total de vacinas feitas, 332 foram em crianças de cinco a nove anos; 466 de 10 a 14 anos; e 463 no público entre 15 e 19 anos. O número de visitas a unidades de saúde nas respectivas faixas etárias foi de 4.642, 3.243 e 1.504.

O enfermeiro Augusto Crippa, que responde pelo Núcleo de Imunizações da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, explica que os dados foram informados ao NI por profissionais que atuam nos 33 serviços da Atenção Primária à Saúde que permaneceram abertos no Dia D.

A campanha de vacinação contra o sarampo prossegue até 13 de março. Embora a faixa preferencial da mobilização seja de cinco a 19 anos, a vacina tríplice viral está disponível para todas as pessoas, de um ano aos 49 anos. Em função do cenário epidemiológico do Brasil, crianças de seis meses a um ano incompleto devem fazer a vacina chamada Dose Zero.

Todas as salas de vacina mantidas pela Secretaria de Saúde têm tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) à disposição. O horário de atendimento varia, de acordo com o horário de funcionamento dos serviços de saúde municipais.

