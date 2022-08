Porto Alegre Dia D pela empregabilidade de pessoas com deficiência tem mais de 60 vagas, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Oito empresas são parceiras na ação Foto: Cesar Lopes/PMPA Cesar Lopes / PMPA Foto: Cesar Lopes/PMPA

O Dia D da 25ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência será nesta quinta-feira (25), em Porto Alegre, e oferece 66 vagas para pessoas com deficiência (PCDs) e reabilitados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A ação será das 9h às 13h, na agência do Sine Municipal, localizada na avenida Sepúlveda, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico. A ação conta com oito empresas parceiras.

Em destaque, são oferecidas 30 vagas para atendente e 15 para agente de locação multifuncional. Os interessados devem comparecer à unidade municipal do Sine com a carteira de trabalho, comprovante de residência e laudo da CID (Classificação Internacional de Doenças).

O secretário-adjunto municipal de Desenvolvimento Social, Paulo Brum, é cadeirante e foi autor da lei que instituiu a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. Ele destaca que o trabalho e a geração de renda são essenciais para a inclusão plena de PCDs na sociedade.

“As pessoas com deficiência têm habilidades e capacidades que devem ser estimuladas profissionalmente. Queremos que todos tenham espaço para mostrar o seu trabalho e serem reconhecidos por isso”, afirma Brum.

Vagas exclusivas para o Dia D:

Administrativo – 1

Agente de locação multifuncional – 15

Ajudante operacional – 1

Assistente de faturamento i – 1

Assistente financeiro – 1

Atendente – 30

Atendente de nutrição – 1

Auxiliar de farmácia – 1

Auxiliar de limpeza – 2

Auxiliar de produção – 1

Auxiliar de suporte operacional – 2

Comercial – 1

Motorista de entrega e coleta jr. I – 3

Operacional – 1

Promotor – 1

Serviços gerais – 1

Técnico laboratório – 1

Vendedor – 1

Vigia – 1

