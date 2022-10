Economia Dia das Crianças deve movimentar cerca de R$ 13,7 bilhões no comércio brasileiro

5 de outubro de 2022

Segundo os dados de entidade, cerca de 73 milhões de consumidores devem ir às compras nesta semana, movimentando shoppings centers e também o comércio de rua e a interne Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Dia das Crianças deve movimentar cerca de R$ 13,7 bilhões no comércio brasileiro, resultando em um incremento de R$ 2,7 bilhões maior, quando comparado com 2021. A estimativa é da ALSHOP (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping) em sondagem nacional com lojistas associados que representam mais de 1.200 pontos de vendas sobre a expectativa com a data.

Segundo os dados da entidade, cerca de 73 milhões de consumidores devem ir às compras nesta semana, movimentando shoppings centers e também o comércio de rua e a internet. Para este ano o tíquete médio será em média R$ 240,00, um aumento de R$ 42,00 em relação ao ano passado. Neste levantamento, quase um terço dos consumidores, 29% pretendem ainda gastar mais que em 2021.

De acordo com a ALSHOP, os principais locais de compra são principalmente as lojas físicas em shoppings centers, shoppings populares e também nas lojas de rua. Já o e-commerce continua crescendo como canal de vendas, e será o principal meio de pesquisa de preços.

Para a entidade, o dia das crianças servirá como um “termômetro” para duas datas importantes dos próximos três meses: a Black Friday e o Natal. “Tudo indica que voltaremos ao patamar de 2019, provavelmente com algum incremento de faturamento ainda que seja pequeno”, diz Luis Augusto Ildefonso, diretor institucional da ALSHOP.

