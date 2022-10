Porto Alegre Projeto propõe novo formato para avaliação do desenvolvimento infantil, em Porto Alegre

5 de outubro de 2022

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Atenção Especializada em Saúde/Serviço de Distúrbio do Desenvolvimento na Infância, e em parceria com a UFSCPA iniciou, nesta quarta-feria, 28, o projeto Arena. O projeto prevê que a criança e sua família recebam atenção, em uma só consulta na forma de uma arena, de toda uma equipe multidisciplinar formada por fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, pediatra, neuropediatra, psicólogo e terapeuta ocupacional. O projeto Arena acontece no Centro de Saúde IAPI e prevê otimizar e qualificar a assistência a crianças e a família, além de reduz multiplas as consultas.

Facilitar o diagnóstico de alterações no desenvolvimento infantil está entre as linhas de cuidado do projeto de extensão Arena, com enfoque na avaliação multiprofissional simultânea de crianças com suspeita de transtorno ou atraso para a faixa etária.

Inovadora no SUS (Sistema Único de Saúde) da Capital, a proposta de atendimento está em fase de implantação no Ambulatório de Pediatria de Distúrbio do Desenvolvimento do Centro de Saúde IAPI, no bairro Passo d’Areia, em Porto Alegre.

No modelo proposto pelo projeto, crianças de zero a 12 serão avaliadas ao mesmo tempo por profissionais das áreas de psicologia, pediatria, terapia ocupacional, nutrição, enfermagem, neuropediatria, fonoaudiologia e fisioterapia. Dessa forma, elas não precisarão repetir várias vezes a mesma informação em diferentes momentos do acompanhamento de saúde.

“O olhar de vários profissionais facilita o diagnóstico e posterior encaminhamento ao tratamento mais indicado em cada caso”, diz a médica Cláudia Reck, coordenadora da Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde.

Inspirada em atendimentos bem-sucedidos realizados na Inglaterra, a iniciativa é supervisionada em Porto Alegre pelos pediatras Ricardo Sukiennik e Renato Santos Coelho, da Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre, parceira da SMS. “Estou muito feliz, pois parcerias com a saúde pública possibilitam que a universidade esteja a serviço da população, essa é a nossa missão”, afirma Sukiennik.

No projeto Arena, o atendimento das crianças é acompanhado de pais ou responsáveis. O encaminhamento é feito pelas unidades de saúde, muitas vezes por solicitação das escolas e instituições de educação infantil.

“Esta é uma abordagem mais qualificada aplicada em prol da infância, permitindo obtermos várias visões ao mesmo tempo, uma economia de tempo e dinheiro, com a possibilidade de discutirmos a melhor estratégia para cada criança”, avalia o pediatra. Após a fase inicial, a ideia é aumentar a frequência dos atendimentos e replicar em outros setores do SUS em Porto Alegre.

