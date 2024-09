Economia Dia das Crianças deve movimentar R$ 254 milhões no comércio de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Brinquedos lideram a lista de preferência por parte dos consumidores Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Brinquedos lideram a lista de preferência por parte dos consumidores. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

As compras de presentes para o Dia das Crianças deste ano devem movimentar R$ 254 milhões no comércio de Porto Alegre, com um tíquete médio de R$ 196 por produto.

Entre as opções de presentes, 52,3% dos consumidores pretendem comprar brinquedos, mesmo que esse item tenha tido queda de 5,4 pontos percentuais na escolha em relação ao ano anterior. Roupas (49,3%), calçados (14,8%), bicicleta, patinete e skate (7%), passeios, como parque de diversão, escape game e cinema (5,8%), cosméticos e perfumaria (5%), livro (3,3%), entre outros, completam a lista.

Os dados são de uma pesquisa do Sindilojas da Capital. Entre aquelas pessoas que pretendem dar brinquedos de presente às crianças, os cinco mais citados são: boneca (46%), carrinho (22%), bola (15%), jogos (13,5%) e bonecos de super heróis (6,5%).

A pesquisa indica ainda que 56,8% dos entrevistados irão comprar os presentes na semana anterior ao Dia das Crianças. As lojas de rua seguem sendo as preferidas dos clientes. Cerca de 63% pretendem usar esses locais para realizar as compras. As lojas de shoppings ficaram em segundo lugar, com 42,8% da preferência. O uso do e-commerce foi citado por 19% dos entrevistados.

A forma de pagamento mais citada é a parcelada no cartão de crédito (36%), seguido de à vista no Pix (23%). À vista no dinheiro (21,8%) e no cartão de débito (20,3%) completam a lista.

Em relação a quem será presenteado no Dia das Crianças, as respostas foram as seguintes: filhos (46,8%), netos (29%), sobrinhos (21,3%), afilhados (17%), irmãos (4%), pets (0,8%).

Para o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, o resultado da pesquisa revela um valor considerável a ser aplicado na economia de Porto Alegre. “Em fase de uma nova retomada do comércio varejista após as enchentes, essa expectativa de R$ 254 milhões injetados na economia da cidade nos dá esperança do retorno gradual do movimento, algo que a gente vem reparando faz alguns dias”, afirmou.

