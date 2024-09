Saúde Anvisa alerta sobre consumo com segurança de fórmulas infantis

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

As fórmulas infantis são produzidas especialmente para as necessidades nutricionais de um público específico. Foto: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta à população para o consumo seguro de fórmulas infantis e adverte para a ocorrência de efeitos adversos com o uso indevido.

As fórmulas infantis são produzidas especialmente para as necessidades nutricionais de um público específico, feitas em formato líquido ou em pó.

Esse público pode ser:

– lactentes de 0 a 6 meses de idade;

– lactentes de 6 a 12 meses de idade;

– crianças de 1 a 3 anos de idade.

O uso deve ser feito após orientação de profissionais de saúde, como médico e nutricionista. O consumidor deve ficar atento também ao registro do produto junto à Anvisa, visto que a regulamentação proíbe a comercialização de produtos sem o aval da agência de vigilância.

O produto deve ter o número de registro da Anvisa informado no rótulo. A veracidade do registro pode ser consultada no site da agência.

A leitura do rótulo é recomendada também para informações sobre os ingredientes do produto e o modo de preparo. A higienização dos utensílios usados é essencial para a segurança do produto.

Todos podem comunicar problemas relacionados ao consumo de fórmulas infantis para a empresa responsável e a Anvisa.

A agência orienta que para relatar um problema é importante informar o nome do produto, a marca, o fabricante, o lote, a data de fabricação, o prazo de validade e o número do registro.

Imagens do produto também podem ser anexadas no relato. É importante escrever detalhadamente o ocorrido devido ao uso do produto.

2024-09-24