Saúde Harmonização íntima masculina cresce no Brasil

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

26% dos homens estão parcialmente insatisfeitos com o tamanho do pênis no Brasil, aponta pesquisa Foto: Divulgação 26% dos homens estão parcialmente insatisfeitos com o tamanho do pênis no Brasil, aponta pesquisa. Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Foi-se o tempo em que cuidar da beleza era coisa de mulher. Hoje, os homens estão preocupados com a estética e buscam cada vez mais procedimentos para melhorar a aparência do rosto e do corpo. Uma técnica que vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil é a harmonização íntima masculina, o aumento peniano.

De acordo com uma pesquisa divulgada em julho de 2024 sobre saúde e sexualidade masculina, realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), 26% dos homens estão parcialmente insatisfeitos com o tamanho do pênis no Brasil, e 8,1% estão totalmente insatisfeitos.

Promovido pelo Instituto IDEIA, o estudo foi realizado com 1,5 mil brasileiros, de 40 anos ou mais, de diferentes regiões do País. “Essa é uma pequena amostragem, mas que já revela um recorte da nossa sociedade”, destaca o especialista em estética íntima masculina Dr. Gustavo Bredow.

“Mais do que estética, essa é uma situação que mexe muito com a saúde mental e o desempenho sexual do homem”, afirmou o profissional, que atua em Porto Alegre e no Rio de Janeiro.

Segundo ele, o procedimento não é cirúrgico, não necessita de internação, acontece em consultório e com anestesia local. “É feita uma aplicação com ácido hialurônico – que é uma substância biocompátivel e reabsorvível pelo corpo – na região peniana. Dessa forma, conseguimos tornar o membro mais robusto, volumoso e uniforme”, explicou. “Muitos pacientes voltam para me contar que a vida deles mudou depois de fazerem, não só na autoestima, mas também durante a relação e na segurança que sentem para usar uma sunga na praia”, prosseguiu.

Com efeito quase imediato, é possível ver diferença da harmonização íntima masculina logo após o procedimento. No entanto, o resultado final aparece em até 30 dias. “A durabilidade é de 18 a 24 meses, conforme a saúde e o organismo de cada paciente. E podem ser feitos retoques ao longo desse período, caso haja espaço para a adição de mais produto.”

Bredow informou que não é necessário período de repouso longo para quem faz o procedimento, podendo voltar ao trabalho imediatamente. “Meu único pedido é que seja feito resguardo sexual por dez dias e de cinco dias para atividades físicas.”

“Hoje, quem pode executar esse tratamento são médicos, farmacêuticos estetas e biomédicos estetas com especialização registrada no conselho de classe e cursos e residência na área”, esclareceu o profissional.

Harmonização íntima masculina cresce no Brasil

2025-04-04