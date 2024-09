Rio Grande do Sul Governo gaúcho detalha o plano de transformar Eldorado do Sul no maior polo de data centers da América Latina

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Projeto prevê um investimento inicial é de R$ 3 bilhões. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Reunido nessa terça-feira (24) com representantes de Eldorado do Sul, o secretário estadual Ernani Polo (Desenvolvimento Econômico) atualizou informações sobre o andamento do projeto que prevê a transformação da cidade (uma das mais atingidas pelas enchentes de maio) no maior polo de data centers da América do Sul.

O titular da pasta destacou as oportunidades de crescimento regional e nacional com a presença do empreendimento no município. Mencionou, ainda, a geração de 3 mil empregos diretos e indiretos na primeira fase, com um investimento inicial de R$ 3 bilhões.

Segundo ele, esse montante deve se multiplicar à medida que for avançando o trabalho com o armazenamento de dados e o gerenciamento de soluções de multinacionais como a Amazon: “É um projeto gigantesco que vai posicionar o Brasil, por meio do Rio Grande do Sul, como referência em infraestrutura digital e inteligência artificial”.

Polo também reiterou a necessidade de criar um marco regulatório para inteligência artificial no Brasil, pois o tema é novo no país e não há uma legislação específica que atribua segurança jurídica para as partes envolvidas:

“O assunto já está em tramitação no âmbito federal, pois é a esfera que deve instituir essa determinação legal. Estamos acompanhando o andamento do processo junto do governador Eduardo Leite, inclusive participando de reuniões em Brasília para fazer essa construção e avançar na consolidação de negócios à base de inteligência artificial”.

Também participaram do encontro o diretor-geral da Sedec, Leandro Evaldt, e o diretor do Sistema Estadual para Atração e Desenvolvimento de Atividades Produtivas (Seadap), Gustavo Rech, dentre outros convidados.

Entenda

O datacenter é um local físico que armazena máquinas de computação e seus equipamentos de hardware relacionados. Esse tipo de instalação contém a infraestrutura de computação exigida pelos sistemas de TI (tecnologia da informação) para uma empresa ou órgão governamental, por exemplo. Isso abrange unidades de armazenamento de dados, servidores e equipamentos de rede.

No dia 11 de setembro, o governo gaúcho e a empresa Scala Data Centers assinaram um protocolo de intenções para viabilizar a construção do megaempreendimento de infraestrutura digital, denominado “Scala AI City”. A assinatura do documento envolve o compromisso do Estado em viabilizar a estrutura do ponto-de-vista governamental.

O primeiro distrito industrial de data centers do País abrangerá um investimento de aproximadamente R$ 3 bilhões apenas na primeira fase. Caso o plano se torne realidade, pode representar um passo decisivo para um status do Brasil como referência na revolução global da inteligência artificial.

Receitas

O empreendimento ainda nem iniciou a construção, mas já está gerando receita para Eldorado do Sul. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) resultou em R$ 700 mil pela compra dos 700 hectares de área comprados pela Scala Data Centers para instalação das infraestruturas.

A fase inicial usará somente 70 hectares, o que equivale a 10% da área total. O projeto utiliza o design FutureProof, permitindo a instalação de racks que suportam cargas de trabalho intensivas em treinamento de inteligência artificial, com capacidades crescentes e superiores a 150 kilowatts (kW), em contraste com os 20 kW (ou menos) voltados para outros usos.

Esse sistema também prevê o uso de “liquid cooling”. Para quem não está familiarizado à terminologia, trata-se de um método de resfriamento por fluido refrigerante que oferece maior eficiência energética desse tipo de aplicação.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-detalha-o-plano-de-transformar-eldorado-do-sul-no-maior-polo-de-data-centers-da-america-latina/

Governo gaúcho detalha o plano de transformar Eldorado do Sul no maior polo de data centers da América Latina

2024-09-24