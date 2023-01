Porto Alegre Dia de ações para a população trans em Porto Alegre será nesta segunda

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

Evento é em alusão do Dia da Visibilidade Trans, celebrado no dia 29 de janeiro. (Foto: Reprodução)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) de Porto Alegre, por meio da Coordenadoria de Direitos de Diversidade Sexual e Gênero e do Sine Municipal, promove um dia de atividades para pessoas transsexuais e transgênero em alusão ao Dia da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de janeiro. Nesta segunda-feira (30), a partir das 8h, serão oferecidas vagas de trabalho exclusivas para este público.

Também serão realizadas palestras e orientações sobre cuidados com a saúde da população LGBTQIA+ e sobre a Delegacia de Combate à Intolerância. No mesmo dia, será possível fazer o encaminhamento para retificação de nome. A ação acontece na unidade do Sine, na avenida Sepúvelda, s/nº, no Centro Histórico.

De acordo com a coordenadora da Diversidade Sexual e Gênero da SMDS, Camila Rodrigues, é preciso que a sociedade reconheça as pessoas para além da sua orientação. Segundo ela, a sociedade tem que ter um olhar igual, assim como tem com as pessoas cisgênero. “Temos inúmeros talentos e ótimos profissionais que são trans. Convido os empregadores que olhem para o currículo e não para a orientação sexual ou de gênero”, completa Camila.

Programação

8h30 – Recepção e cadastros para retificação de nome

9h – Palestra: Serviços Prestados pela ONG SOMOS – Caio Klein

9h40 – Palestra: Combate à Discriminação População T – delegada Andrea Mattos

10h – Intervalo

10h30 – Palestra: Saúde Cuidados Integrais com Saúde Primária

13h – Ação T- empregabilidade para o público trans – entrevistas de emprego e encaminhamento para vagas específicas.

