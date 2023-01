Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 88 pontos próprios para banho

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

Foram 90 pontos monitorados em 43 municípios. (Foto: Secom/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nessa sexta-feira (27), o sétimo boletim do programa Balneabilidade, que integra o projeto RS Verão Total do governo do Estado. Dos 90 pontos monitorados em 43 municípios, 88 apresentam condição própria para banho e apenas dois estão impróprios:

Santa Vitória do Palmar – Balneário do Porto – Lagoa Mirim

Restinga Seca – Balneário das Tunas – Rio Vacacaí

Os dados das análises das águas serão divulgados sempre às sextas-feiras, no site e nas mídias sociais da Fepam, até o dia 24 de fevereiro.

Os avisos de local próprio ou impróprio estão em destaque em placas informativas fixadas nos pontos de coleta e análise da água. Impróprio significa que as pessoas devem evitar o banho naquele local. Quando a placa estiver com o selo de próprio, o banho está liberado.

Os veranistas também podem consultar os resultados das análises pelo web aplicativo do Sistema de Balneabilidade.

O programa é coordenado pela equipe do Departamento de Qualidade Ambiental. As coletas e análises são realizadas pelo laboratório da Fepam em parceria com a equipe da Regional nos balneários do Litoral Norte. O Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) realiza as análises e coletas nos balneários da praia do Laranjal e a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), nos demais balneários contemplados pelo programa.

Recomendações

Entre na água apenas em local com condição própria para o banho.

Evite tomar banho em época chuvosa e nas primeiras 24 horas após chuvas intensas ou em períodos de cheia dos rios.

Não tome banho em locais com concentração de algas.

